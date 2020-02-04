Власти Барнаула учредили новое СМИ, которое будут оплачивать за счет городского бюджета

В документе уточняется, что новое издание является сетевым и называется «Правовой портал администрации г. Барнаула».
Главным редактором этого СМИ назначена Юлия Тонких.
В качестве доменного имени «Правового портала администрации Барнаула» в сети определен следующий адрес: http://law-portal22.ru.
Что касается финансирования работы нового СМИ, то оно будет осуществляться за счет городского бюджета.
Что будут публиковать на правовом портале?
В положении о сетевом издании уточняется, что на правовом портале администрации Барнаула обнародуются документы, среди которых:
- правовые акты по вопросам местного значения, принятые на референдуме города Барнаула;
- решения Барнаульской городской Думы;
- правовые акты главы города Барнаула;
- правовые акты администрации города Барнаула;
- правовые акты функциональных (отраслевых) органов местного самоуправления города Барнаула;
- правовые акты территориальных органов местного самоуправления города Барнаула;
- правовые акты Счетной палаты города Барнаула;
- правовые акты избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула;
- соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления.