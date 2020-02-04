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4 февраля -4°C

Власти Барнаула учредили новое СМИ, которое будут оплачивать за счет городского бюджета

Новое средство массовой информации учредила администрация Барнаула, говорится в постановлении, подписанном исполняющим обязанности главы города Вячеславом Франком.

Новости, смартфон.
Новости, смартфон.
altapress.ru

В документе уточняется, что новое издание является сетевым и называется «Правовой портал администрации г. Барнаула».

Главным редактором этого СМИ назначена Юлия Тонких.

В качестве доменного имени «Правового портала администрации Барнаула» в сети определен следующий адрес: http://law-portal22.ru.

Что касается финансирования работы нового СМИ, то оно будет осуществляться за счет городского бюджета.

СМИ. Цензура.
СМИ. Цензура.
открытые источники в интернете

Что будут публиковать на правовом портале?

В положении о сетевом издании уточняется, что на правовом портале администрации Барнаула обнародуются документы, среди которых:

  • правовые акты по вопросам местного значения, принятые на референдуме города Барнаула;
  • решения Барнаульской городской Думы;
  • правовые акты главы города Барнаула;
  • правовые акты администрации города Барнаула;
  • правовые акты функциональных (отраслевых) органов местного самоуправления города Барнаула;
  • правовые акты территориальных органов местного самоуправления города Барнаула;
  • правовые акты Счетной палаты города Барнаула;
  • правовые акты избирательной комиссии муниципального образования города Барнаула;
  • соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления.
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