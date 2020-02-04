Власти Барнаула учредили новое СМИ, которое будут оплачивать за счет городского бюджета

В документе уточняется, что новое издание является сетевым и называется «Правовой портал администрации г. Барнаула».

Главным редактором этого СМИ назначена Юлия Тонких.

В качестве доменного имени «Правового портала администрации Барнаула» в сети определен следующий адрес: http://law-portal22.ru.

Что касается финансирования работы нового СМИ, то оно будет осуществляться за счет городского бюджета.

СМИ. Цензура. открытые источники в интернете

Что будут публиковать на правовом портале?

В положении о сетевом издании уточняется, что на правовом портале администрации Барнаула обнародуются документы, среди которых: