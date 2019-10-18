Власти Барнаула заявили о резком снижении количества ДТП в городе

Начальник отдела госинспекции дорожного движения УМВД по Барнаулу Олег Каркошкин в своем докладе констатировал: «Мы фиксируем сильное снижение ДТП по всем показателям».

Также на совете были затронуты вопросы строительства дороги по улице Солнечная Поляна от улицы Жасминной до улицы Энтузиастов, более тщательной организации движения на некоторых участках и детской безопасности.

По информации мэрии, в 2019 году в рамках нацпректа «Безопасные и качественные дороги» был проведен ремонт на 31 участке дорог,. Также был дан старт капиталоемким работам. Это реконструкция улицы Попова от улицы Власихинской до улицы Трактовой, строительство участка улицы Солнечная Поляна от улицы Жасминной до улицы Энтузиастов.

Отметим, что за предыдущие два года в городе отремонтировали 77 участков дорог протяженностью 137 километров.