Власти борются за участок в Борзовой Заимке с создателем «Планеты Q»

Участник, отданный в аренду предпринимателю Юрию Погуляеву, продолжает быть предметом спора. Управление имущественных отношений Алтайского края пытается оспорить решение арбитражного суда, согласно которому земельный участок для создания нового парка в Борзовой Заимке остается у бизнесмена Юрия Погуляева, об этом сообщил «Толк» со ссылкой на судебную картотеку .

Судебный процесс завершился в апреле этого года. Тогда предметом спора стал земельный участок площадью 27,475 квадратных метра, расположенный по адресу Байкальская, 47а в поселке Борзовая Заимка.

В ходе процесса Алтайкрайимущество добилось запрета на государственную регистрацию прав и переход прав на объекты недвижимого имущества, находящихся на этом участке. Погуляев выиграл в суде.

Краевое ведомство заявило, что Погуляев нарушил условия договора аренды. Одной из предпосылок для этого стало то, что природоохранная прокуратура зафиксировала, предположительно, незаконную рубку леса на участке. Еще причиной стало якобы складирование на участке отходов.

Погуляев успешно защитился. Вменяемое ему нарушение санитарного состояния спорного участка, как выяснилось, произошло до вступления бизнесмена в права арендатора.

На данный момент последним продвижением в деле была подача ведомством ходатайства об участии в процессе с помощью видеосвязи. Однако апелляционная инстанция ходатайство не поддержала.

Ранее сообщалось, что в Барнауле не одобрили проект крупной частной поликлиники.

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