Власти двух Алтаев испугались чумы и уничтожили более 200 килограмм опасной продукции

Специалисты провели рейды по пресечению несанкционированной торговли для предотвращения распространения вируса африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц и других опасных болезней, в том числе общих для животных и человека.
С начала 2020 года на территории края в ходе таких рейдов выявили и изъяли из оборота 273 кг опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции: рыбы и рыбопродуктов, мяса и мясопродуктов.
Под удар попали продавцы, которые осуществляли торговлю в не предназначенных для нее местах без сопроводительных документов, что является грубым нарушением.
В управлении напомнили, что приобретая продукты питания в неустановленных местах, без сопроводительных документов, покупатель подвергаете риску свое здоровье и здоровье близких.