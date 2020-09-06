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Жизнь

Власти двух Алтаев испугались чумы и уничтожили более 200 килограмм опасной продукции

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай отчиталось об уничтожении 273 килограмм продукции изъятой в местах несанкционированной торговли на территории Алтайского края.

Мясо.
Мясо.
СС0

Специалисты провели рейды по пресечению несанкционированной торговли для предотвращения распространения вируса африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц и других опасных болезней, в том числе общих для животных и человека.

С начала 2020 года на территории края в ходе таких рейдов выявили и изъяли из оборота 273 кг опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции: рыбы и рыбопродуктов, мяса и мясопродуктов.

Под удар попали продавцы, которые осуществляли торговлю в не предназначенных для нее местах без сопроводительных документов, что является грубым нарушением.

В управлении напомнили, что приобретая продукты питания в неустановленных местах, без сопроводительных документов, покупатель подвергаете риску свое здоровье и здоровье близких.

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