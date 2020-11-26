Власти края прокомментировали создание ковидного госпиталя в здании без капремонта

25 ноября в сети появилось видео из барнаульской городской больницы № 3, на котором видно, что на стенах палат отсутствует штукатурка, облезла краска и видны перекрытия.

Здание горбольницы № 3 в Барнауле, где пациентов с коронавирусом размещают в палатах без штукатурки, экстренно приспособили под ковидный госпиталь и закроют одним из первых, сообщает ТАСС.

В одном из городских новостных аккаунтов в Instagram накануне появилась видеозапись, на которой видны стены без штукатурки, перекрытия и облезшая краска. Видео снято одним из пациентов больницы.

«В связи с острой необходимостью мест для пациентов с коронавирусной инфекцией здание больницы было приспособлено под ковидный госпиталь. В дальнейшем оно не будет эксплуатироваться — анализ технического состояния говорит о нецелесообразности капремонта. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации данный госпиталь будет один из первых выведен из перечня ковидных госпиталей», — сказали в региональном Минздраве.

В краевом Минздраве уверяют, что задействовать здания без капитального ремонта вынудил резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сообщается, что после выздоровления всех пациентов, горбольницу № 3 закроют, а новых больных класть туда не будут.