В Барнауле 18 марта прошел массовый митинг-концерт, приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Моменты — в фоторепортаже altapress.ru.

Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022.

Митинг-концерт «Za Мир! Za Россию!» прошел в барнаульском спорткомплексе «Темп». По данным правительства Алтайского края, более 3 тыс. человек пришли отметить 8-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией.

На мероприятии выступили барнаульские творческие коллективы, а также прозвучали произведения из репертуара знаменитых российских рок-музыкантов.

«Выступил ансамбль народной песни „Вечерки“ Государственной филармонии Алтайского края, Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая им. А.Ф. Березикова, вокальный ансамбль „Имидж“ Культурного центра Главного управления МВД России по Алтайскому краю, вокальный ансамбль „Сибирия“ Алтайского госуниверситета», — сообщили власти.

Перед барнаульцами выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он напомнил, что 18 марта 2014 года «жители Крыма и Севастополя практически единодушно сделали свой выбор, приняли решение вернуться в состав Российской Федерации».

«Люди сделали свой выбор. Этот выбор был историческим, и Россия с полным осознанием своей огромной ответственности перед нынешними и будущими поколениями приняла их в свою многонациональную семью. Не всем в мире это понравилось, но наша страна заняла твердую и принципиальную позицию, ведь своих мы не бросаем! И несмотря на огромное давление разных сторон и разных сил, и Крым, и Севастополь устойчиво развиваются и строят свое будущее как субъекты Российской Федерации. Вся наша страна полна решимости преодолеть все трудности на пути обеспечения своей безопасности, целостности, суверенитета и независимости. Мы сделаем для этого все возможное, будем верны своей Родине и памяти предков!» — обратился Томенко к гостям и участникам мероприятия.

Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022. altapress.ru. Анна Зайкова. Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022. altapress.ru. Анна Зайкова. Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022. altapress.ru. Анна Зайкова. Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022. altapress.ru. Анна Зайкова. Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022. altapress.ru. Анна Зайкова. Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022. altapress.ru. Анна Зайкова. Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022. altapress.ru. Анна Зайкова. Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022. altapress.ru. Анна Зайкова. Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022. altapress.ru. Анна Зайкова. Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022. altapress.ru. Анна Зайкова. Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022. altapress.ru. Анна Зайкова. Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022. altapress.ru. Анна Зайкова. Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022. altapress.ru. Анна Зайкова. Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022. altapress.ru. Анна Зайкова. Митинг-концерт в Барнауле в День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2022. altapress.ru. Анна Зайкова.

На входе в спорткомплекс людей досматривали представители правоохранительных органов. Накануне концерта алтайское МВД попросило с пониманием отнестись к мерам безопасности.

«Отнеситесь с пониманием к процедуре досмотра и иным мерам обеспечения безопасности. Не приносите с собой колющие и режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости, пиротехнические изделия. Граждане в состоянии опьянения допущены на мероприятия не будут», — обратилось МВД к гражданам.

Также попросили соблюдать правопорядок во время и после окончания концерта: «Ведите себя корректно по отношению к другим зрителям». Мероприятие прошло без каких-либо инцидентов.