Власти назвали причину резкого скачка заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае

Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло считает, что взрывного роста в регионах не произошло и «принимаемые в нашей стране меры по борьбе с распространением коронавируса позволили стабилизировать обстановку».
В то же время ситуация «требует пристального внимания и принятия оперативных решений». Особую тревогу вызывает рост летальности.
Так как во многих регионах ослабляются коронавирусные ограничения, люди стали больше нарушать установленные требования Роспотребнадзора. Например, пренебрегать ношением маски.
О ситуации в крае полпреду доложил губернатор Виктор Томенко. Участники совещания пришли к выводу, что необходимо детально проанализировать причины роста заболеваемости и разработать меры по снижению темпов распространения коронавируса.
Ранее это уже обсуждалось на оперативном совещании в правительстве края.