Власти назвали причину резкого скачка заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае

Одной из главных причин резкого увеличения числа инфицированных коронавирусом в Алтайском крае является несоблюдение в транспорте, магазинах и других общественных местах действующего масочного режима. Об этом шла речь на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса в регионах Сибири.

Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло считает, что взрывного роста в регионах не произошло и «принимаемые в нашей стране меры по борьбе с распространением коронавируса позволили стабилизировать обстановку».

В то же время ситуация «требует пристального внимания и принятия оперативных решений». Особую тревогу вызывает рост летальности.

Так как во многих регионах ослабляются коронавирусные ограничения, люди стали больше нарушать установленные требования Роспотребнадзора. Например, пренебрегать ношением маски.

О ситуации в крае полпреду доложил губернатор Виктор Томенко. Участники совещания пришли к выводу, что необходимо детально проанализировать причины роста заболеваемости и разработать меры по снижению темпов распространения коронавируса.

Ранее это уже обсуждалось на оперативном совещании в правительстве края.