Власти назвали суммы страховых выплат для заразившихся COVID-19 врачей в Алтайском крае

Федеральное правительство определило перечень заболеваний и осложнений, при развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом медработники получат единовременную страховую выплату. Документ опубликован на сайте кабмина.

Если на рабочем месте медики заразятся коронавирусом и это станет причиной временной нетрудоспособности, страховая сумма составит 68 811 рублей, сообщили в краевом оперштабе.

Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, выплата будет больше.

В списке заболеваний и осложнений — острые респираторные инфекции, вирусная пневмония, инфекционный миокардит, легочный отек, сепсис, эмболия и тромбоз артерий, токсическое поражение печени и другие.

Также власти утвердили порядок расследования страховых случаев. Он призван помочь оперативно назначать компенсации пострадавшим медработникам.