Власти объяснили, почему в домах барнаульцев до сих пор холодно

Жители Барнаула начали массово жаловаться на холод в своих домах, хотя формально отопительный сезон в краевой столице уже стартовал.

Как ранее сообщал altapress.ru, старт отопительному сезону в городе был дан 25 сентября. В первую очередь подачу теплоносителя начали в социальных объектах. По этому поводу 27 сентября в городской администрации проинформировали, что почти все детские сады и школы уже получили тепло.

Кроме того, отопление запущено в 66% учреждений дополнительного образования, 58% больниц и стационаров, 45% поликлиник.

А вот что касается жилого фонда, то в настоящее время к теплу подключено менее 50% многоквартирных домов.

При этом, по словам замглавы городской администрации Андрея Федорова, работы по запуску тепла идут в штатном режиме.

В мэрии в очередной раз напоминают, что подача теплоносителя в жилые дома носит заявительный характер.

«Срок начала отопительного сезона жители многоквартирных домов вправе установить на общем собрании собственников жилья, после чего управляющая компания подает заявку на подключение. Теплоноситель будет подан в соответствии с указанной в ней датой», — говорится в сообщении городских властей.

В том случае, если отопительный сезон стартовал, а отопления в доме нет, обращаться необходимо в управляющую компанию, ТСЖ, или дежурные службы краевой столицы.