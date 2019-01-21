Власти объяснили сумму пособия для многодетной матери в 47 рублей

Власти Таганрога объяснили, что выплаченной многодетной семье пособие в 47,5 рубля рассчитывалось, исходя из общего дохода семьи, сообщает пресс-служба администрации города.

Сумма разовой поддержки высчитывалась по алгоритму, установленному областным законом, пояснили представители власти. По правилам, из величины прожиточного минимума вычли совокупный доход семьи, и разница составила сумму выплаты.

«Многодетная мать, проживает в Таганроге с тремя детьми. Доходы ее семьи складываются из заработной платы матери, алиментов на несовершеннолетних детей, а также социальных выплат и пособий. В общей сложности на всю семью ежемесячно у таганроженки получается 38494,38 рубля, до этой суммы в декабре 2018 года не хватило 47,5 рубля. Они и были доплачены», — сообщили в городской администрации.

По данным администрации, женщина ежемесячно получает пособие на детей в размере 405 рублей, пишет polit.ru.

Ранее местный портал «Панорама» сообщил, что многодетная мать из неполной семьи обратилась за помощью в городскую администрацию. Власти не отказали ей в просьбе и выплатили пособие в сумме 47,5 рубля.