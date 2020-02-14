Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Власти объявили о возможном строительстве трамвайных путей в центре и пригороде Барнаула

Российская государственная корпорация ВЭБ. РФ предложила свою помощь в развитии общественного транспорта в Барнауле. Организация готова выделить средства для решения проблем краевой столицы, сообщается на сайте города.

Мороз. Трамвай. Барнаул.
Мороз. Трамвай. Барнаул.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Представители корпорации предложили два варианта. Базовый предусматривает обновление инфраструктуры и подвижного состава, который на данный момент значительно изношен.

Второй вариант дополняет базовый и предполагает строительство новых трамвайных линий: в поселок Новосиликатный, по проспекту Строителей (от Красноармейского до Челюскинцев), по Власихинской от Малахова в районе кольца до Советской армии. Кроме того, возможно продление трамвайной линии до поселка Южный.

Однако, ВЭБ. РФ предлагает реализовать этот проект в рамках концессионного соглашения, согласно которому необходим возврат инвестиций. Это планируется сделать с помощью увеличения пассажиропотока, повышения энергоэффективности, а также выполнения дополнительных организационных мероприятий.

«Очевидна тенденция к ограничению легкового движения в городах. За ГЭТом все перспективы. Это перспективно, это экологично, это массово. Городской электротранспорт — это будущее», — отмечает заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Городские власти примут решение о способе развития электротранспорта после детального анализа пассажиропотока, проведения техаудита, оценки стоимости всех работ и прочих факторов. В мэрии уже занялись этим вопросом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость