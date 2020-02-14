Власти объявили о возможном строительстве трамвайных путей в центре и пригороде Барнаула

Российская государственная корпорация ВЭБ. РФ предложила свою помощь в развитии общественного транспорта в Барнауле. Организация готова выделить средства для решения проблем краевой столицы, сообщается на сайте города.

Представители корпорации предложили два варианта. Базовый предусматривает обновление инфраструктуры и подвижного состава, который на данный момент значительно изношен.

Второй вариант дополняет базовый и предполагает строительство новых трамвайных линий: в поселок Новосиликатный, по проспекту Строителей (от Красноармейского до Челюскинцев), по Власихинской от Малахова в районе кольца до Советской армии. Кроме того, возможно продление трамвайной линии до поселка Южный.

Однако, ВЭБ. РФ предлагает реализовать этот проект в рамках концессионного соглашения, согласно которому необходим возврат инвестиций. Это планируется сделать с помощью увеличения пассажиропотока, повышения энергоэффективности, а также выполнения дополнительных организационных мероприятий.

«Очевидна тенденция к ограничению легкового движения в городах. За ГЭТом все перспективы. Это перспективно, это экологично, это массово. Городской электротранспорт — это будущее», — отмечает заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Городские власти примут решение о способе развития электротранспорта после детального анализа пассажиропотока, проведения техаудита, оценки стоимости всех работ и прочих факторов. В мэрии уже занялись этим вопросом.