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5 февраля
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Жизнь

Власти определили регион, где будет карантин для вывезенных из Китая россиян

Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА «Новости».

Татьяна Голикова, Россия.
Татьяна Голикова, Россия.
из открытых источников в интернете

По словам Голиковой, Тюменскую область выбрали как «наиболее подготовленный регион». По данным МИД в Китае находится более 100 россиян, а также 10 граждан Белоруссии, по одному гражданину Армении, Украины и Казахстана.

Татьяна Голикова,
вице-премьер РФ:

Я хочу сказать и успокоить всех, что граждане, которые прилетают из Ухани и провинции Хубэй, — это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией.

Два самолета ВКС России вылетели сегодня в город Ухань для эвакуации находящихся там россиян и нескольких граждан стран СНГ. Один борт уже приземлился в уханьском аэропорту.

Покидающих Китай будут сопровождать военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

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