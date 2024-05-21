Эту ситуацию также прокомментировали в МЦУ. Там пояснили, что вырубка деревьев в квартале «Дружный» нужна для строительства дороги в рамках нацпроекта.
Всего планируется вырубить порядка 10 тополей.
В МЦУ пояснили, что это позволит улучшить транспортную доступность для жителей не только данного микрорайона, но и всего города.
Отмечается, что после строительства дороги зеленых насаждений станет даже больше. Таким образом, планируется высадить 63 дерева и 160 кустарников.
Ранее сообщалось, что в Барнауле разбирают и готовят к сносу бывшую советскую обувную фабрику.
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