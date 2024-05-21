Жители Барнаула забили тревогу в социальных сетях. В квартале «Дружный» начали вырубать тополя, сообщает «КП Барнаул».

Эту ситуацию также прокомментировали в МЦУ. Там пояснили, что вырубка деревьев в квартале «Дружный» нужна для строительства дороги в рамках нацпроекта.

Всего планируется вырубить порядка 10 тополей.

В МЦУ пояснили, что это позволит улучшить транспортную доступность для жителей не только данного микрорайона, но и всего города.

Отмечается, что после строительства дороги зеленых насаждений станет даже больше. Таким образом, планируется высадить 63 дерева и 160 кустарников.

Ранее сообщалось, что в Барнауле разбирают и готовят к сносу бывшую советскую обувную фабрику.

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