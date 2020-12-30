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Жизнь

Власти прокомментировали взрывной прирост смертности в Алтайском крае

В правительстве Алтайского края прокомментировали статистику смертности за последние месяцы. Вторая волна пандемии привела к серьезным потерям, признали власти.

Медицина.
Медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Как уже сообщалось, прирост смертности в ноябре в Алтайском крае составил 85,3% по отношению к ноябрю 2019 года. В октябре смертность подскочила на 62,3%.

«Октябрь и ноябрь текущего года, действительно, стали для края очень тяжелыми. Вторая волна пандемии коронавируса вместе с резким эпидподъемом по ОРВИ и гриппу привели к серьезным потерям. Смертность в эти месяцы в крае резко возросла», — констатировали в правительстве.

С начала года по ноябрь в крае прирост смертности к аналогичному периоду прошлого года составил 11,7%.

При этом, по данным Росстата, рост смертности в 2020 году наблюдается в целом по Российской Федерации, подчеркнули власти. В России этот показатель составил 13,9%, в Сибири 12,5%.

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