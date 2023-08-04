Власти провели беседу с перевозчиками после жалоб барнаульцев

Администрация Барнаула провела встречу с перевозчиками маршрутов №29 и №77, сообщают в мэрии города.

На повестке встречи встали вопросы соблюдения графика, правил оплаты проезда, а также дисциплины и культуры общения водителей.

Так, на маршрут №77 барнаульцы регулярно жаловались за пропуск остановки у реабилитационного центра "Журавлики", которую власти ввели для удобства посетителей центра.

Как сообщается, к водителям, которые нарушали правила и пропускали остановку, применили административные меры. Ситуацию взяли на контроль перевозчики.

Особенно выделили кадровый вопрос, который все еще стоит особенно остро - хотя меры, по словам перевозчиков, принимаются.

Также на обсуждение вынесли внедрение долгосрочных контрактов - первые из них собираются заключить уже в декабре.

Однако не только маршруты №29 и №77 в Барнауле - проблемные. Ранее, например, горожане пожаловались, что водитель маршрута №6 проехал остановку и нахамил пассажирам.