Власти рассказали, как льготникам Алтайского края получать лекарства в период пандемии

В Алтайском крае получить рецепт на льготные лекарства можно только в дистанционном формате, рассказала 3 апреля на пресс-конференции заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова. Она пояснила, что нужно делать.

Если льготнику необходим рецепт или просто подошло время получить новый, то это необходимо сделать дистанционно. Нужно позвонить в свою поликлинику или лечащему врачу. Приходить в поликлинику не стоит.

Сами лекарства доставят на дом. Медорганизации могут организовать это как своими силами, так и с помощью аптечных работников, волонтеров или сотрудников соцзащиты.

«Я призываю всех: не нужно обращаться в поликлинику лично, это все делается в удаленном режиме», — заявила Долгова.

Такой же алгоритм действий при необходимости перевязок или других процедур. Врача нужно вызвать на дом, позвонив в поликлинику.

«Выездные бригады в поликлиниках укреплены — их стало больше», — добавила чиновница.