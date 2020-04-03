Власти рассказали, как льготникам Алтайского края получать лекарства в период пандемии

Если льготнику необходим рецепт или просто подошло время получить новый, то это необходимо сделать дистанционно. Нужно позвонить в свою поликлинику или лечащему врачу. Приходить в поликлинику не стоит.
Сами лекарства доставят на дом. Медорганизации могут организовать это как своими силами, так и с помощью аптечных работников, волонтеров или сотрудников соцзащиты.
«Я призываю всех: не нужно обращаться в поликлинику лично, это все делается в удаленном режиме», — заявила Долгова.
Такой же алгоритм действий при необходимости перевязок или других процедур. Врача нужно вызвать на дом, позвонив в поликлинику.
«Выездные бригады в поликлиниках укреплены — их стало больше», — добавила чиновница.