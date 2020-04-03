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Жизнь

Власти рассказали, как льготникам Алтайского края получать лекарства в период пандемии

В Алтайском крае получить рецепт на льготные лекарства можно только в дистанционном формате, рассказала 3 апреля на пресс-конференции заместитель председателя правительства региона Ирина Долгова. Она пояснила, что нужно делать.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

Если льготнику необходим рецепт или просто подошло время получить новый, то это необходимо сделать дистанционно. Нужно позвонить в свою поликлинику или лечащему врачу. Приходить в поликлинику не стоит.

Сами лекарства доставят на дом. Медорганизации могут организовать это как своими силами, так и с помощью аптечных работников, волонтеров или сотрудников соцзащиты.

«Я призываю всех: не нужно обращаться в поликлинику лично, это все делается в удаленном режиме», — заявила Долгова.

Такой же алгоритм действий при необходимости перевязок или других процедур. Врача нужно вызвать на дом, позвонив в поликлинику.

«Выездные бригады в поликлиниках укреплены — их стало больше», — добавила чиновница.

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