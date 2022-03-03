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Жизнь

Власти рассказали, какие предложения барнаульцев учтут при закрытии моста на Новом рынке

В администрации Барнаула приняли и учли предложения горожан, которые поступили по поводу организации движения на время закрытия моста на Новом рынке. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Мост в районе Нового рынка и его окрестности.
Мост в районе Нового рынка и его окрестности.
Анна Зайкова.

В частности, власти проработали вопрос по устройству второго разворотного кольца в районе Дома Быта. С учетом этого схема трамвайного маршрута № 3 будет изменена по участку проспекта Ленина от С. Западной до путепровода.

Также принято решение о сохранении трамвайного маршрута № 4 по схеме улица Анатолия — проспект Красноармейский — проспект Строителей — проспект Ленина в районе торгового центра «Пионер».

С учетом предложений жителей в существующую схему организации дорожного движения включили изменение работы существующих светофоров и устройству новых, обустройству выделенных полос для движения общественного транспорта, по обособлению трамвайных путей по ул. Советской Армии. Ранее планировалось выполнить их устройство только на ул. Челюскинцев.

По словам главы города Вячеслава Франка, реконструкция моста — самое масштабное событие в дорожной сфере города и вызывает у жителей волнение.

«Мы постарались максимально детально изучить каждое предложение и возможность его применения на практике. Приоритет в схеме организации дорожного движения отдан бесперебойной работе общественного транспорта и экстренным службам. Теперь необходимо визуализировать эту схему, чтобы она была наглядной, понятной и доступной для горожан», — пояснил мэр и дал соответствующее поручение.

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