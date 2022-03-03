Власти рассказали, какие предложения барнаульцев учтут при закрытии моста на Новом рынке

В администрации Барнаула приняли и учли предложения горожан, которые поступили по поводу организации движения на время закрытия моста на Новом рынке. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Мост в районе Нового рынка и его окрестности.

В частности, власти проработали вопрос по устройству второго разворотного кольца в районе Дома Быта. С учетом этого схема трамвайного маршрута № 3 будет изменена по участку проспекта Ленина от С. Западной до путепровода.

Также принято решение о сохранении трамвайного маршрута № 4 по схеме улица Анатолия — проспект Красноармейский — проспект Строителей — проспект Ленина в районе торгового центра «Пионер».

С учетом предложений жителей в существующую схему организации дорожного движения включили изменение работы существующих светофоров и устройству новых, обустройству выделенных полос для движения общественного транспорта, по обособлению трамвайных путей по ул. Советской Армии. Ранее планировалось выполнить их устройство только на ул. Челюскинцев.

По словам главы города Вячеслава Франка, реконструкция моста — самое масштабное событие в дорожной сфере города и вызывает у жителей волнение.