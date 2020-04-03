Стало известно, на сколько еще хватит масок алтайским медикам

По словам зампреда правительства края Ирины Долговой, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет развиваться такими же темпами, как сейчас, то запасов средств индивидуальной защиты в поликлиниках и больницах региона хватит на полтора месяца.
«Прорабатывается вопрос серьезных поставок масок, защитных костюмов в Алтайский край. Да, цены на них резко подскочили, но мы изыщем эти деньги и обеспечим лечебные учреждения», — заявила она.
В целом по медучреждениям края ситуация с масками и костюмами «неровная», сказала Долгова. В некоторых из них запас большой, в других — ограниченное количество.
Также она не видит «ничего страшного» в том, что в отдельных больницах при дефиците маски делают самостоятельно.