Стало известно, на сколько еще хватит масок алтайским медикам

Некоторые барнаульцы пожаловались журналистам на то, что бригады медиков приезжают на вызов без индивидуальных средств защиты. В правительстве Алтайского края сообщили, что уже провели разъяснительные беседы по этому поводу и рассказали, как обстоят дела с запасом масок и спецкостюмов в учреждениях.

По словам зампреда правительства края Ирины Долговой, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет развиваться такими же темпами, как сейчас, то запасов средств индивидуальной защиты в поликлиниках и больницах региона хватит на полтора месяца.

«Прорабатывается вопрос серьезных поставок масок, защитных костюмов в Алтайский край. Да, цены на них резко подскочили, но мы изыщем эти деньги и обеспечим лечебные учреждения», — заявила она.

В целом по медучреждениям края ситуация с масками и костюмами «неровная», сказала Долгова. В некоторых из них запас большой, в других — ограниченное количество.

Также она не видит «ничего страшного» в том, что в отдельных больницах при дефиците маски делают самостоятельно.