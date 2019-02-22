Власти рассказали, с какими нуждающимися заключают соцконтракты в Алтайском крае

В Алтайском крае малоимущим семьям и одиноко проживающим малоимущим с 2013 года предоставляют матпомощь на основе социального контракта. За это время власти заключили 1,4 тыс. таких контрактов на 13,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Что такое социальный контракт

Социальный контракт — это особый вид социальной помощи. По нему семье дают денег, а она должна выйти из кризисной ситуации и повысить свой прожиточный минимум. Это социальный договор между государством и малоимущими.

Выплаты могут измеряться в десятках тысяч, но с государством нужно согласовывать все траты и отчитываться по ним. В контракте может быть прописано, что нужно пройти обучение, активно искать работу, пройти лечение от алкоголизма, купить сельскохозяйственную технику. Это обязательное условие получения денег, пишет «Тинькофф журнал».

С кем заключают соцконтракты в Алтайском крае

С 2017 года в Алтайском крае социальный контракт на улучшение жилищных условий заключают с многодетными семьями, в которых воспитывают 10 и более детей до 18 лет. За это время жилье улучшили 23 многодетных семьи. Выплата каждой семье составила до 500 тысяч рублей, общая сумма — около семи миллионов рублей.

Кроме социального контракта, с семьей заключат программу социальной адаптации. Это план активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, срок его реализации — от трех месяцев до года. Выполнение обязательств контролируется органами социальной защиты населения. Размер материальной помощи определяется исходя из конкретной жизненной ситуации семьи.

Наталья Оськина,

министр социальной защиты Алтайского края:

По моему мнению, социальный контракт — действенный инструмент изменения качества жизни малоимущих семей. Приведу пример: в Каменском районе одинокая мама, оформив соцконтракт, приобрела инкубатор. Она смогла в рамках индивидуальной программы социальной адаптации завести личное подсобное хозяйство и обеспечить детей натуральными продуктами, а семью — устойчивым доходом. И таких примеров десятки в нашем регионе.

В послании Федеральному собранию 2 февраля Владимир Путин упомянул социальный контракт как один из инструментов борьбы с бедностью.