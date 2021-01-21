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Жизнь

Власти решили наказать сибирское СМИ, рассказавшее об истязаниях в детском интернате

Власти Новосибирской области решили подать иск о защите деловой репутации к сайту «Сиб.фм» из-за публикаций об издевательствах в детском интернате, сообщает правительство региона.

Идет заседание. Суд.
Идет заседание. Суд.
Анна Зайкова

В начале января 2021 года родственники подростка-инвалида Матвея сообщили, что после годового курса реабилитации в интернате мальчик якобы вернулся истощенным и со следами истязаний на теле.

«Мать забрала Матвея из Ояшинского дома-интерната для слабоумных детей в конце декабря. По словам тети подростка, дома у него на теле обнаружили раны от побоев, на ногах — следы от веревки до костей, на лодыжках — следы от многочисленных уколов. На руках у подростка сломаны почти все пальцы», — написали СМИ.

После этого чиновники заявили, что не нашли нарушений в части условий содержания и проживания несовершеннолетних в интернате для умственно отсталых детей.

Далее, как сообщили в минсоцразвития региона, сотрудники интерната потребовали привлечь СМИ к уголовной ответственности по статье о клевете.

Редакцию обвиняют в «распространении недостоверных сведений негативного характера».

Что касается цитат родственников мальчика, то, как подчеркнули власти, СМИ написали «со ссылкой на третьих лиц непроверенную информацию о насильственных действиях в отношении воспитанников стационарного учреждения».

Накануне «Сиб.фм» рассказал об изнасилованиях в доме-интернате: «Есть одна девочка, выберут ее и таскают по кругу».

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