Власти решили наказать сибирское СМИ, рассказавшее об истязаниях в детском интернате

В начале января 2021 года родственники подростка-инвалида Матвея сообщили, что после годового курса реабилитации в интернате мальчик якобы вернулся истощенным и со следами истязаний на теле.
«Мать забрала Матвея из Ояшинского дома-интерната для слабоумных детей в конце декабря. По словам тети подростка, дома у него на теле обнаружили раны от побоев, на ногах — следы от веревки до костей, на лодыжках — следы от многочисленных уколов. На руках у подростка сломаны почти все пальцы», — написали СМИ.
После этого чиновники заявили, что не нашли нарушений в части условий содержания и проживания несовершеннолетних в интернате для умственно отсталых детей.
Далее, как сообщили в минсоцразвития региона, сотрудники интерната потребовали привлечь СМИ к уголовной ответственности по статье о клевете.
Редакцию обвиняют в «распространении недостоверных сведений негативного характера».
Что касается цитат родственников мальчика, то, как подчеркнули власти, СМИ написали «со ссылкой на третьих лиц непроверенную информацию о насильственных действиях в отношении воспитанников стационарного учреждения».
Накануне «Сиб.фм» рассказал об изнасилованиях в доме-интернате: «Есть одна девочка, выберут ее и таскают по кругу».