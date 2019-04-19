Власти согласовали проведение Монстрации в Барнауле, но не возле церкви

В Барнауле власти согласовали проведение Монстрации 1 мая. Она пройдет по измененному маршруту, пишут организаторы в своей группе в «ВКонтакте».

Активисты пройдут маршрут длиной около 1,5 км. Они будут двигаться по аллее на чётной стороне ул. Малахова от пересечения с ул. Антона Петрова до автобусной остановки «Универсам», не доходя 15 метров, и обратно. «Можно начинать готовить плакаты», — сообщают пользователи.

Маршрут Монстрации. vk.com/monstr_brn

Ранее барнаульцы предлагали пройти по улице Георгия Исакова от Северо-Западной до Малахова. Организаторы отмечают, что этот маршрут не согласовали, потому что он проходил рядом с церковью.

Предполагается, что в акции примут участие до 250 человек и продлится шествие два часа.

Что такое Монстрация?

Монстрация — это шествие с шуточными лозунгами и плакатами. По словам самих «монстрантов», они пропагандируют творческую активность. Первая Монстрация прошла в Новосибирске 1 мая 2004 года. Тогда в ней приняло участие 80 человек. Число городов, где проводились шествия, уже перевалило за 20.

Автор идеи — новосибирский художник Артем Лоскутов.