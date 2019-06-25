Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 июня
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Власти увеличат пособия на детей с 50 до 10 тыс. рублей

Пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тыс. рублей, его будут получать малообеспеченные семьи, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

«Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей», — сказал Медведев на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития РФ в сфере демографии.

Этот вопрос затрагивался в ходе «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным 20 июня, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто смогут получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка», — продолжил Медведев.

Он отметил, что почти в два раза также был повышен размер компенсационных выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Эта мера начнет действовать уже с 1 июля текущего года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость