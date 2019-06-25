Власти увеличат пособия на детей с 50 до 10 тыс. рублей

Пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тыс. рублей, его будут получать малообеспеченные семьи, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей», — сказал Медведев на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития РФ в сфере демографии.

Этот вопрос затрагивался в ходе «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным 20 июня, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто смогут получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка», — продолжил Медведев.

Он отметил, что почти в два раза также был повышен размер компенсационных выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Эта мера начнет действовать уже с 1 июля текущего года.