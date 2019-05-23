Власти в Алтайском крае незаконно продали кинотеатр «Мир»

Жители Ключевского района забили тревогу по поводу продажи кинотеатра «Мир». Прокуратура Алтайского края подтвердила, что руководство района совершило сделку незаконно, сообщает пресс-служба краевого реготделения «Справедливой России». Люди считают, что их намеренно лишают социально-культурных объектов, потому что в районе недавно закрыли еще и детский лагерь.

Прокурор края Александр Руднев в ответ на запрос депутата Госдумы Александра Терентьева сообщил, что кинотеатр «Мир» продали в частные руки без аукциона. Торги были, но на них поступила только одна заявка, поэтому аукцион не состоялся.

После этого, вопреки закону, власти продали объект частному лицу без публичного предложения.

Altapress.ru ознакомился с ответом прокурора. Оказалось, что здание признано аварийным. Кинотеатр уже долгое время не работает и отключен от света и воды. Его рыночная стоимость 540 тысяч рублей.

Сельчане возмущаются, что кинотеатр продали за мизерную цену и подозревают, что сделка была в угоду чьих то «околовластных интересантов», пишет пресс-служба партии.

Также в районе закрыли детский лагерь и вновь незаконно. Решение о реорганизации (его присоединили к Ключевской СОШ № 2) приняли без положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения, отметили в прокуратуре.

За эти нарушения главе Ключевского района внесли представления.

Жители напоминают о том, что в районе уже продали автостанцию, закрыли санэпидемстанцию и баклабораторию.