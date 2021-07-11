Власти ввели штрафы за обустройство клумб из использованных автопокрышек

О том, что так называемому ЖЭК-арту пришел конец, пишет «Новая газета».
В Барнауле использование автопокрышек было чрезвычайно популярным во времена мэров Владимира Колганова и Игоря Савинцева. Городские чиновники ежегодно проводили конкурс «Лучший двор» и награждали грамотами тех жительниц краевой столицы, которые, как могли, создавали арт-объекты из автопокрышек и проржавевших тазиков.
Впрочем, и сейчас такой ЖЭК-арт можно увидеть во дворах краевой столицы.
Теперь выяснилось, почему все-таки нельзя использовать старые шины для благоустройства. Дело в том, что они относятся к отходам IV класса опасности, и их простое закапывание в землю запрещено.
Мэрия Барнаула уже также распространила сообщения, что будет наказывать тех жильцов многоэтажек и ТСЖ, которые будут по-прежнему вкапывать бэушные шины в землю.