Власти ввели штрафы за обустройство клумб из использованных автопокрышек

В России вводится административная ответственность за создание клумб на придомовых территориях из использованных автопокрышек. Любительницы цветников могут получить наказание в виде 1−2 тыс. рублей, а управляющая компания — от 100 до 250 тыс. рублей.

О том, что так называемому ЖЭК-арту пришел конец, пишет «Новая газета».

В Барнауле использование автопокрышек было чрезвычайно популярным во времена мэров Владимира Колганова и Игоря Савинцева. Городские чиновники ежегодно проводили конкурс «Лучший двор» и награждали грамотами тех жительниц краевой столицы, которые, как могли, создавали арт-объекты из автопокрышек и проржавевших тазиков.

Впрочем, и сейчас такой ЖЭК-арт можно увидеть во дворах краевой столицы.

Барнаульцы продолжают обустраивать клумбы ко Дню города. barnaul.org

Теперь выяснилось, почему все-таки нельзя использовать старые шины для благоустройства. Дело в том, что они относятся к отходам IV класса опасности, и их простое закапывание в землю запрещено.

Мэрия Барнаула уже также распространила сообщения, что будет наказывать тех жильцов многоэтажек и ТСЖ, которые будут по-прежнему вкапывать бэушные шины в землю.