Влажность и ультрафиолет убивают коронавирус COVID-19

Ученые при правительстве США сделали заявили о влиянии ультрафиолетовых лучей на новый тип коронавируса, сообщает 112 .

Под воздействием солнечного света патогены COVID-19 быстро разрушаются — как на поверхности, так и в воздухе.

Неблагоприятными для вируса оказались также повышение температуры и влажности.

Открытие еще не рецензировано. Но о нем рассказал советник по науке и технологиям секретаря Департамента внутренней безопасности Белого дома Уильям Брайан.

По его словам, период полураспада вируса составляет 18 часов, а разрушительной для него является температура от 70 до 75 градусов по Фаренгейту (от 21 до 24 градусов по Цельсию) с 20-процентной влажностью на непористой поверхности. Такими поверхностями являются дверные ручки и нержавеющая сталь, пишет «Росбалт».

При увеличении влажности до 80% период полураспада сокращается втрое, а при одновременном воздействии солнца вирус гибнет за две минуты.