«Влиять на умы, которые плохо знают историю, легко». Александр Терентьев ответил на вопросы жителей Крутихинского района

Депутат Госдумы Александр Терентьев в рамках региональной недели побывал в Крутихинском районе. Главный вопрос, который сегодня волнует людей — специальная военная операция. По словам политика, мы сегодня переживаем ключевой момент в развитии России и мировой политике. Результат — полный суверенитет нашей страны. «Мы победим!», — уверен Александр Терентьев.

Это была даже не встреча с депутатом, а диалог на равных — не о политических пристрастиях, а о том, как будем жить дальше. Сегодня рождается другое государство — да, есть боль, есть кровь… «но мы не могли не защитить русских людей», — уверен справедливоросс. По мнению депутата, происходящие сегодня события многое расставили на свои места и вскрыли давно нарывающие раны. И сегодня одна из главных задач — где-то сделать работу над ошибками, где-то наверстать упущенное.

— Мы должны стать полностью самостоятельным государством, со своим Центробанком, со своей независимой финансовой политикой, — отмечает Александр Терентьев, подчеркивая, что именно эти две вещи мешали и продолжают мешать развитию России. — Замороженные за рубежом 300 млрд долларов — это плоды их труда. Вместо того, чтобы эти средства были направлены на развитие государства — промышленности, глубинной переработки, сельского хозяйства, социальной сферы, здравоохранения, образования и так далее.

Встреча Александра Терентьева с жителями Крутихинского района. Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

— Мы увидели сегодня реальные пробелы. Та же электроника и микроэлектроника, без которой современная жизнь просто невозможна, — продолжает депутат. — Не инвестировали в свое время — все производство плат за границей, хотя основное сырье для них — российское.

Александр Терентьев привел простой пример — впервые в истории современной России по этому году около 60 млдр. поступит в бюджет от продажи сельхозпродукции. «Без хлеба никто не обойдется — это же понятно каждому, — объясняет депутат. — И вливаний в отрасль потребовалось не так много». Народный избранник отметил, что социалисты неоднократно настаивали на необходимости инвестиций в научные технологии, в промышленность, в глубокую переработку, но их предложения не хотели слушать. «К сожалению, время мы упустили безвозвратно, — говорит лидер алтайских социалистов. — Наша фракция регулярно голосовала против федерального бюджета, потому что это бюджет не развития, а вывода средств за границу».

Встреча Александра Терентьева с жителями Крутихинского района. Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

По словам парламентария, с этими проблемами еще предстоит разбираться. Потому что даже сейчас отток финансов за рубеж не остановлен. «Чуть-чуть беременным быть нельзя. Или мы воюем, или отправляем деньги туда, — обозначил жесткую позицию депутат-социалист. — Все средства должны быть в стране. Тогда нам будет хватать на все свои обязательства».

«А дети олигархов продолжают учиться за рубежом? «, — спросила Александра Терентьева бывший учитель истории, которая ныне на пенсии. Педагога волновал вопрос, не развалят ли они своими знаниями то, что сейчас пытается выстраиваться в таких непростых условиях. Александр Терентьев убежден, что «в таком мощном государстве как Россия, какие-то дети каких-то олигархов не сыграют какую-то роль». А вот что касается истории — это, действительно, болезненный вопрос. По словам политика, мы вырастили поколение, которое не может похвастаться историческими знаниями. «И в этом нет вины детей, — говорит депутат. — Что с них взять, они ее не видели ни в школе, ни в вузе. А история — это основа нашей государственности». Не исключено, что это было сделано целенаправленно, ведь «влиять на умы, которые плохо знают историю, легко», — говорит Александр Терентьев. И то, что мы сейчас видим и слышим — это доказывает.

Встреча Александра Терентьева с жителями Крутихинского района. Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

По мнению Александра Терентьева, реформа системы образования, которая сегодня готовится, должна в обязательном порядке решить все эти вопросы. «Надеюсь, мы получим не семимесячного ребенка, а полноценного и здорового, потому что без образования невозможно. Мы растеряли собственную силу».