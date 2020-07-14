«Вместе #ПРОРВЕМСЯ» Пандемия не помешает «Алтай-Коксу» отметить День металлурга: праздник пройдет в онлайн-формате

В 2020 году, когда мир столкнулся с вызовами пандемии COVID-19, многие жители Заринска, как и миллионы людей по всему миру, перешли на режим самоизоляции, научились работать и общаться в безопасном онлайн-формате. Чтобы избежать рисков распространения коронавирусной инфекции, «Алтай-Кокс» тщательно продумал формат дистанционного празднования Дня металлурга — важного для Заринска праздника, который традиционно совпадает с Днем города.

Развлекательная программа насыщена самыми разными форматами.

За неделю до празднования на сайте nlmk2020.ru запустили оригинальный проект — виртуальный город НЛМК. Это яркая интерактивная карта, где, как в компьютерной игре, отмечены разные локации. По одному клику здесь можно посетить киберцентр, детскую площадку, аэропорт, академию знаний или главную сцену — в зависимости от интересов и предпочтений.

С 13 июля каждый посетитель сайта может принять участие в онлайн-игре на знание Группы НЛМК. Она состоит из шести этапов, в каждом из которых игрокам начисляются очки за правильные ответы.

На детской площадке виртуального города НЛМК для юных металлургов подготовили серию увлекательных онлайн-игр, которые в нестандартной форме знакомят детей с профессией металлурга. Игры также доступны для всех с 13 июля.

Для создания праздничного настроения сотрудникам НЛМК предложили поучаствовать в челленджах — увлекательных тематических испытаниях.

В честь Дня металлурга их будет сразу два. Первый — креативный Tik-Tok-челлендж. Участникам предлагают станцевать под трек «Танцуй как металлург!» и получить возможность выиграть беспроводные наушники. Второй — Instagram-челледж «Металлург с пеленок». Победитель получит фотоаппарат мгновенной печати и много позитивных эмоций. Все, что нужно сделать, — опубликовать пост с хэштегами #металлургспеленок и #прорвемся и отметить аккаунт @nlmk_group.

В день праздника — 19 июля — сотрудников компании ждет еще больше сюрпризов. Чтобы узнать каких, нужно познакомиться со всеми площадками виртуального города НЛМК на сайте nlmk2020.ru.

С 13:30 до 16:00 по московскому времени на онлайн-площадке покажут ролики с участием выдающихся династий металлургов и экскурсии по площадкам Группы НЛМК. На сайте будут транслировать эксклюзивные видеопроекты, снятые специально ко Дню металлурга.

Ну и, конечно, главное, чего всегда ждут металлурги в этот день, — концерт звезды. В этом году на онлайн-­площадке «Главная сцена» виртуального города НЛМК выступит Полина Гагарина (трансляция будет идти также на корпоративном портале). Шоу начнется в 16 часов по московскому времени.

Прорвемся!

Главный девиз Дня металлурга — #ПРОРВЕМСЯ. Кто, как не металлурги, знает, что даже в самых непростых ситуациях нужно сохранять присутствие духа и продолжать движение вперед — как в профессиональном, так и личном развитии. Группа НЛМК (в состав которой входит «Алтай-Кокс») была включена в список системообразующих организаций экономики РФ, деятельность которых не может быть прекращена. Поэтому сотрудники «Алтай-Кокса» продолжали работать, несмотря на все трудности, связанные с пандемией. «Алтай-Кокс» доказал, что предприятие может успешно справиться с самыми серьезными вызовами.

Безопасность труда на отлично

На площадках «Алтай-Кокса» были приняты беспрецедентные меры безопасности. На предприятии работает оперативный штаб, который занимается профилактикой распространения вирусных заболеваний среди сотрудников. Коллектив завода полностью обеспечивают медицинскими масками и перчатками. В контрольно-пропускных пунктах работники проходят через тепловизор. В местах общего пользования установили резервуары с антисептиками и дезинфицирующими средствами. На территории запретили экскурсии, ограничили доступ посетителей, работников завода и подрядных организаций. На предприятии также сократили число очных совещаний и участие сотрудников в массовых мероприятиях, отменили все спортивные и культурно-массовые программы, внутреннее и внешнее обучение персонала в очном формате (за исключением обязательного, без которого невозможен допуск к работе).

Вместе на борьбу с COVID-19

«Алтай-Кокс» — социально ориентированное предприятие, которое с самого начала включилось в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и начало помогать пострадавшим от пандемии жителям города. Вместе с благотворительным фондом «Милосердие» «Алтай-Кокс» передал свыше 20 тысяч защитных масок медицинскому персоналу центральной городской больницы Заринска. На это было выделено более 1 млн рублей. «Алтай-Кокс» также помог администрации Заринска приобрести порядка 200 бесконтактных термометров для образовательных учреждений. На эти цели фонд выделил более 2 млн рублей. Бесконтактные термометры закупили и для детей Заринского района. Их используют в детских садах и школах. Также администрации Заринска передали более 5000 литров дезинфицирующего средства для обработки городских мест общего пользования.

Градообразующее предприятие помогло администрации Заринска соблюсти санитарно-гигиенические нормы в пунктах сдачи единого государственного экзамена. В городские школы передали 10 тысяч медицинских масок, 4 тысячи защитных перчаток, санитайзеры, кожные антисептики и дезинфицирующие средства для обработки помещений и поверхностей. На эти цели фонд «Милосердие» выделил более 700 тысяч рублей.

Год памяти и славы

Несмотря на пандемию, «Алтай-Кокс» принял активное участие в торжествах, приуроченных к 75-летию Великой Победы. Выражая дань уважения всем, кто внес свой вклад в Победу, представители Союза молодежи, профсоюзной организации, руководители завода возложили цветы и венки к Вечному огню на Мемориале Славы и поздравили ветеранов из числа бывших работников компании. Труженикам тыла вручили продуктовые наборы, а ветеранам Великой Отечественной войны — ценные подарки (стиральные машины), их поздравили открытками и буклетами, посвященными юбилею Победы. В столовых «Алтай-Кокса» распространили георгиевские ленты, а по заводскому радио прозвучали истории о войне в исполнении волонтеров и женсовета.

Мы рядом

При поддержке фонда «Милосердие» «Алтай-Кокс» выделил более 1,3 млн рублей на закупку продуктовых наборов для жителей Заринска, нуждающихся в помощи в разгар пандемии. Это многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, семьи с детьми с ограниченными возможностями и одинокие родители. Более 1000 наборов сформировали при содействии администрации города и передали через школы Заринска. Еще более 380 наборов передали через управление социальной защиты населения города. Кроме того, «Алтай-Кокс» и фонд «Милосердие» выделили более 3,7 млн рублей на программу поддержки действующих и бывших сотрудников компании на фоне пандемии коронавируса. А в рамках благотворительной акции «Мы рядом» ветеранам — бывшим работникам предприятия — доставили более 2100 наборов с продуктами и предметами первой необходимости. На эти цели фонд выделил более 2,5 млн рублей.

Факт

День металлурга отмечается ежегодно в третье воскресенье июля. В 2020 году профессиональный праздник работников металлургической промышленности выпадает на 19 июля.