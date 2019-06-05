Вместе с «АС Финанс» — к победам!

Организатор и настоящий «локомотив» любительского мини-футбола в Барнауле — руководитель клуба «Олимпия» — Максим Ниценко. Он основал свою команду в Барнауле в 2014 году.
Спустя полгода начал проводить бесплатные юношеские турниры по мини-футболу на школьных площадках по принципу: доступно и для всех. Понял, что есть масса ребят, которые не всегда интересны профориентированным секциям и школам, но которые горят желанием играть и работать над собой. Для таких ребят и создавалась «Олимпия», — рассказывает Максим Ниценко нашей редакции, — Сам не профессиональный спортсмен, я физкультурник: велосипед, легкие пробежки, любительский бокс. Футбол же меня заинтересовал еще в 3-м классе, когда Геннадий Смертин (отец известного в мире футболиста Алексея Смертина) робко постучался в дверь нашего учебного кабинета в школе, а учительница громко начала озвучивать кто он и чей отец… А он её успокоил жестом и словом, ну, мол, зачем… и пригласил на школьный двор зимой на первую тренировку.
Она проходила в валенках и пальто. И далеко не на «синтетическом» газоне, а фактически на притоптанном снежном поле. Потом была вторая тренировка: пришло 3 человека… Так и заглохло всё…
Так, что идея помогать молодежи в футболе была давно. Ну, а мини-футбол — это доступный вид спорта, к которому можно адаптировать хоть борца и каратиста. Я и сам тренируюсь в мини-футболе, как вратарь.
Сейчас в «Олимпии» выработали стратегию работы с детьми от 16 лет, это тот возраст, когда кто-то осознал, что не подходит для профи. И «любитель» — это его ниша.
Буквально месяц назад счастливый случай свёл нас с руководством КПК «АС Финанс», — поделился с нами позитивной новостью Максим Ниценко, — Поддержка такого солидного партнера, который поддержит нас на ближайший сезон, приобрёл новую форму, будет поддерживать в участии в различных турнирах… Ну, просто невероятно здорово!
Это действительно показательный пример поддержки юношеского спорта, футбола со стороны социально-ответственных предпринимателей. Прекрасный пример для подражания для многих других!
- 17 октября 2014 — основание клуба
- Лучший нападающий Лиги 1 Чемпионата КДФ-2015.
- Март 2016 — 1 место на «Кубке памяти Геннадия Смертина».
- Март 2016 — лучший вратарь «Кубка памяти Геннадия Смертина».
- Март 2017 — 1 место «Кубок Плавыча».
- 2018 год — создание 2-х филиалов клуба в городах Брянск и Орёл.
Девиз команды: «Мы выводим парней из дворовой коробки на паркет Чемпионата Алтайского края по мини-футболу (футзалу). А ты готов?»
Нам рассказали, что АС Финанс не ограничивается лишь краевой столицей. Рубцовская семья Мясниковых, глава которой увлёк своих детей любовью к единоборствам, также готова сказать огромное спасибо «АС Финанс». Тренировки и поездки на десятки турниров, где двое сыновей и две доченьки в семье Мясниковых буквально творят чудеса на татами, побеждая именитых соперников и занимая призовые места на краевых и российских первенствах, теперь проходят при финансовой поддержке друзей из «АС Финанс».
Перечислять все достигнутые победы семьи столь же сложно, как и представить себе, сколько им ещё предстоит впереди. Ну, для примера, вот только послужной список Дарьи Мясниковой (2 взрослый разряд):
- Серебряный призер Первенства Сибирского Федерального Округа 2019 г.(кумите)
- Победитель открытого Первенства Алтайского края 2019 г.(кумите)
- Победитель открытого Первенства Алтайского края 2019 г.(ката)
- Победитель открытого Первенства Алтайского края «Татами дружбы» 2018 г.(кумите)
- Победитель V Открытого Первенства Рубцовска 2019 (ката)
- Победитель V Открытого Первенства Рубцовска 2019 (кумите)
- Победитель УТС Троеборье «Быстрее, лучше, сильнее» (ОФП, ката, кумите) Рубцовск 2019
- Победитель первенства СП СШ Юбилейный «Новогодний кубок» 2018 г.
- Серебряный призер открытого Первенства Алтайского края «Татами дружбы» 2018 г.(ката)
- Серебряный призер XXVII Межрегионального Турнира «Мемориал Андрея Якутова» 2018 (ката)
- Серебряный призер открытого Кубка Рубцовска «Осенний вызов» 2018
- Серебряный призер Кубка Алтайского края 2018 г. (кумите)
- Бронзовый призер XXVII Межрегионального Турнира «Мемориал Андрея Якутова» 2018 (кумите).
Поддержка детского и юношеского спорта в Алтайском крае является одним из приоритетных направлений в деятельности КПК «АС Финанс».
Поддерживают тех, кто талантлив и перспективен, кто стремится не только к сиюминутным победам, но делает спорт частью себя, кто делает здоровый образ жизни — важной основой развития своей личности и семьи. Да, и сам «АС Финанс», по сути, давно и прочно стал частью такой дружной и здоровой семьи.
Социальные проекты КПК «АС Финанс» давно и прочно закрепили за этой компанией добрую позитивную репутацию.
Ждём новых интересных проектов и добрых дел! Успехов!