Вместе с «АС Финанс» — к победам!

Чтобы страна стала передовой в каком-то виде спорта, особенно в спорте «номер один» — футболе, важно, чтобы в фундаменте её побед на профессиональном поле была обширная база спортсменов-любителей. Такая база возникает даже не столько со спортивных школ и клубов, сколько с развития массового движения, которое с детских лет поддерживают и родители и власть и волонтеры и бизнес. Именно в таком сочетании рождаются и растут звезды, а их созвездия дарят радость российских и мировых побед, как самим спортсменам, так и болельщикам.

Организатор и настоящий «локомотив» любительского мини-футбола в Барнауле — руководитель клуба «Олимпия» — Максим Ниценко. Он основал свою команду в Барнауле в 2014 году.

Спустя полгода начал проводить бесплатные юношеские турниры по мини-футболу на школьных площадках по принципу: доступно и для всех. Понял, что есть масса ребят, которые не всегда интересны профориентированным секциям и школам, но которые горят желанием играть и работать над собой. Для таких ребят и создавалась «Олимпия», — рассказывает Максим Ниценко нашей редакции, — Сам не профессиональный спортсмен, я физкультурник: велосипед, легкие пробежки, любительский бокс. Футбол же меня заинтересовал еще в 3-м классе, когда Геннадий Смертин (отец известного в мире футболиста Алексея Смертина) робко постучался в дверь нашего учебного кабинета в школе, а учительница громко начала озвучивать кто он и чей отец… А он её успокоил жестом и словом, ну, мол, зачем… и пригласил на школьный двор зимой на первую тренировку. Она проходила в валенках и пальто. И далеко не на «синтетическом» газоне, а фактически на притоптанном снежном поле. Потом была вторая тренировка: пришло 3 человека… Так и заглохло всё… Так, что идея помогать молодежи в футболе была давно. Ну, а мини-футбол — это доступный вид спорта, к которому можно адаптировать хоть борца и каратиста. Я и сам тренируюсь в мини-футболе, как вратарь.

Сейчас в «Олимпии» выработали стратегию работы с детьми от 16 лет, это тот возраст, когда кто-то осознал, что не подходит для профи. И «любитель» — это его ниша.

Буквально месяц назад счастливый случай свёл нас с руководством КПК «АС Финанс», — поделился с нами позитивной новостью Максим Ниценко, — Поддержка такого солидного партнера, который поддержит нас на ближайший сезон, приобрёл новую форму, будет поддерживать в участии в различных турнирах… Ну, просто невероятно здорово! Это действительно показательный пример поддержки юношеского спорта, футбола со стороны социально-ответственных предпринимателей. Прекрасный пример для подражания для многих других!

Из достижений «Олимпии»: 17 октября 2014 — основание клуба

Лучший нападающий Лиги 1 Чемпионата КДФ-2015.

Март 2016 — 1 место на «Кубке памяти Геннадия Смертина».

Март 2016 — лучший вратарь «Кубка памяти Геннадия Смертина».

Март 2017 — 1 место «Кубок Плавыча».

2018 год — создание 2-х филиалов клуба в городах Брянск и Орёл.

Девиз команды: «Мы выводим парней из дворовой коробки на паркет Чемпионата Алтайского края по мини-футболу (футзалу). А ты готов?»

Нам рассказали, что АС Финанс не ограничивается лишь краевой столицей. Рубцовская семья Мясниковых, глава которой увлёк своих детей любовью к единоборствам, также готова сказать огромное спасибо «АС Финанс». Тренировки и поездки на десятки турниров, где двое сыновей и две доченьки в семье Мясниковых буквально творят чудеса на татами, побеждая именитых соперников и занимая призовые места на краевых и российских первенствах, теперь проходят при финансовой поддержке друзей из «АС Финанс».

Перечислять все достигнутые победы семьи столь же сложно, как и представить себе, сколько им ещё предстоит впереди. Ну, для примера, вот только послужной список Дарьи Мясниковой (2 взрослый разряд):

Вместе с «АС Финанс» — к победам! Автор: Валерий Зиястинов.

Серебряный призер Первенства Сибирского Федерального Округа 2019 г.(кумите) Победитель открытого Первенства Алтайского края 2019 г.(кумите) Победитель открытого Первенства Алтайского края 2019 г.(ката) Победитель открытого Первенства Алтайского края «Татами дружбы» 2018 г.(кумите) Победитель V Открытого Первенства Рубцовска 2019 ( ката) Победитель V Открытого Первенства Рубцовска 2019 ( кумите) Победитель УТС Троеборье «Быстрее , лучше , сильнее» ( ОФП , ката , кумите) Рубцовск 2019 Победитель первенства СП СШ Юбилейный «Новогодний кубок» 2018 г. Серебряный призер открытого Первенства Алтайского края «Татами дружбы» 2018 г.(ката) Серебряный призер XXVII Межрегионального Турнира «Мемориал Андрея Якутова» 2018 ( ката) Серебряный призер открытого Кубка Рубцовска «Осенний вызов» 2018 Серебряный призер Кубка Алтайского края 2018 г. ( кумите) Бронзовый призер XXVII Межрегионального Турнира «Мемориал Андрея Якутова» 2018 ( кумите).

Поддержка детского и юношеского спорта в Алтайском крае является одним из приоритетных направлений в деятельности КПК «АС Финанс».

Поддерживают тех, кто талантлив и перспективен, кто стремится не только к сиюминутным победам, но делает спорт частью себя, кто делает здоровый образ жизни — важной основой развития своей личности и семьи. Да, и сам «АС Финанс», по сути, давно и прочно стал частью такой дружной и здоровой семьи.

Социальные проекты КПК «АС Финанс» давно и прочно закрепили за этой компанией добрую позитивную репутацию.

Ждём новых интересных проектов и добрых дел! Успехов!