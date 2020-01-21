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Вместе с ним построили город: 10 фактов об уникальном Алтайском коксохимическом заводе

Одним из самых уникальных заводов Алтая считается коксохимический завод. Мало кто знает, но город, где располагается предприятие — Заринск — построили вместе с заводом. Почти полвека назад, 21 января 1972 года создали дирекцию строящегося предприятия. 10 важных фактов, которые нужно знать об истории Алтай-кокса — в материале altapress.ru.

На "Алтай-Коксе" внедряются инициативы работников
На "Алтай-Коксе" внедряются инициативы работников
архив ОАО "Алтай-Кокс"

1. В 1971 году на съезде КПСС утвердили проект строительства Алтайского коксохимического завода. Страна нуждалась в нем: СССР ощущал сильную нехватку кокса. Стройку объявили Всесоюзной-комсомольской молодежной, так как вместе с заводом строили новый город — Заринск.

2. Место для строительства завода долго не могли подобрать. Маленькую станцию Заринская выбрали не случайно. Решающим аргументом в ее пользу стала близость Кузбасса, главного будущего поставщика угля.

3. Главный продукт завода — кокс — это прочный пористый комок серого цвета, который получается благодаря особо переработанному углю. Кокс незаменим в металлургическом производстве. Попросту говоря: не будет кокса — не будет металла.

Пятая коксовая батарея &quot;Алтай-Кокса&quot;.
Пятая коксовая батарея «Алтай-Кокса».
архив ОАО «Алтай-Кокс»

4. Создание Алтай-Кокса — самая масштабная стройка в истории Алтайского края. Одновременно там работали до 5 тысяч человек. Всего в строительстве приняли участие 15 тысяч добровольцев со всего СССР.

5. Многие из первых строителей Алтай-кокса остались работать на заводе. Заринск, который строился вместе с заводом, на тот момент был городом молодых. ЗАГСы и роддомы были переполнены.

6. Глобальное достижение Алтай-кокса — всего за одну пятилетку, с 1981 по 1985 года, здесь запустили четыре коксовые батареи миллионной производительностью. До этого никто в мире подобного не достигал.

7. К концу 1980-х годов завод накопил огромный потенциал и запас прочности. Благодаря этому он пережил перестройку и кризис 90-х без особых потерь.

ЖДЦ &quot;Алтай-Кокса&quot;
ЖДЦ «Алтай-Кокса»
архив ОАО «Алтай-Кокс»

8. Кокс — не единственный продукт завода. На заводе находится цех улавливания — отдельное направление производства, которое дает более десятка видов высококачественной химической продукции, например: сульфат аммония, масло легкое камменоугольное.

9. Алтай-кокс поражает далеких от промышленности людей своим масштабом, так как это — настоящий город в городе.

10. Алтай-кокс имеет множество наград. В том числе — благодарность президента и несколько дипломов победителя в конкурсе «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края».

Анна Карпова

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