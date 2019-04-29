Вместе сделаем мир лучше! «Легенда жизни» внесла большой вклад в озеленение Барнаула

Вы замечали, что в апреле обычно наш город преображается?

В этом году «Легенда жизни» внесла значительный вклад в озеленение Барнаула, ведь миссия компании — заботиться о здоровье каждого жителя нашего города.

26 апреля «Легенда жизни» высадила 20 прекрасных сибирских елей в парке Центрального района. Елочки были приобретены в питомнике Троицкого района, где они росли более девяти лет. В посадке также приняли участие представители студенческой футбольной лиги «Легенда Алтая».

Озеленение. Фото из архива ООО «БВК»

За день до этого мероприятия «Легенда жизни» совместно с администрацией Ленинского района высадила более 70 молодых сосен! Акция прошла на территории бывшего стадиона «Мотор» (ул. Эмилии Алексеевой, 71-в).

Наталья Бобина,

директор по развитию:

Мы ежегодно проводим свой «Легендарный субботник», превращая территорию нашей компании в зеленый оазис. В этом году мы поняли, что можем внести больший вклад в защиту окружающей среды нашего города и запустили экологический проект по сбору и передаче на вторичную переработку использованной ПЭТ-тары. Вырученные деньги от этого проекта мы будем направлять на озеленение нашего города, и первые шаги к этому уже сделали! Надеюсь, что таких проектов будет становиться все больше и больше.

Напомним, что 1 апреля этого года «Легенда жизни» запустила свой экологический проект. Она первой среди компаний по доставке воды в Алтайском крае взяла на себя ответственность по сбору и утилизации использованных пластиковых бутылок. В рамках проекта каждый клиент компании имеет возможность сдать на вторичную переработку ПЭТ-бутылки из-под воды любой марки. Пустая ПЭТ-тара транспортируется в новосибирскую компанию ООО «Пласт индустрия», где ее перерабатывают до состояния хлопьев и изготавливают волокна для синтетических нитей, ковров и одежды.

Озеленение. Фото из архива ООО «БВК» Озеленение. Фото из архива ООО «БВК»