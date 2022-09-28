Вместе теплее. Барнаульский зоопарк показал, как его обитатели готовятся к зиме

Приближаются морозы, и многие животные «Лесной сказки» к ним готовятся. Как животные настраиваются на зимний лад, показали в Барнаульском зоопарке.

Животные готовятся к зиме в Барнаульском зоопарке

С наступлением холодов теплолюбивые птицы спешат в отапливаемые домики.

На видео фламинго и журавль весело шлепают к жилищам.

Верблюд Мартик постепенно обзаводится новой теплой шубкой. С такой никакие морозы не страшны!

Животные готовятся к зиме в Барнаульском зоопарке Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» Животные готовятся к зиме в Барнаульском зоопарке Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

А те, у кого нет теплой «одежды», прижимаются к друзьям. Некоторые делают это слишком настойчиво.

С приближением зимы можно не переживать о стройной фигуре. Эти ребята знают толк во вкусном перекусе.