Вместе веселее: семь полезных идей, чем занять ребёнка во время карантина

Карантин — не повод унывать. Это отличный способ наладить отношения с ребёнком или же просто укрепить их. Altapress.ru подобрал семь полезных советов, как продуктивно провести время с детьми дома.

Откройте новые таланты

Карантин дает возможность лучше узнать своего ребенка, а также помочь ему развить скрытые таланты. Возможно, в нем прячется великий писатель, художник или музыкант. Стоит только подтолкнуть его к реализации. Сначала обсудите со своим чадом его желания, а после вместе займитесь новым делом. Совместное хобби сблизит вас еще больше.

Посадите цветы

Полезный и дешевый способ. К тому же, на дворе весна, а это самое благоприятное время заняться рассадой. Вместо цветов можно посадить зелень или овощи. Для этого понадобятся только горшочек, семена и мешочек с землей. Купить это можно при ближайшем выходе из дома в супермаркет.

Устройте семейные чтения

Дети. открытые источники в интернете.

Совместно выберите увлекательную книгу и начнете ее читать. Делайте это по очереди или же по ролям, что намного интереснее. Сопровождать чтение можно кукольными представлениями, к которым вы заранее подготовитесь.

Играйте в настольные игры

Подобное времяпровождение поможет не только спастись от скуки, но и сплотит вас с близкими. Только важно выбрать игру, которая будет интересна и полезна всем членам семьи.

Устройте домашнюю олимпиаду

Проведите для ребенка умственную разминку. Она поможет не только не отстать по учебе, но и узнать много нового и полезного. Олимпиаду можно провести по любой дисциплине. А если карантин затянется, то есть возможность успеть провести ее по всем предметам. Но не забывайте и о достойной награде для чемпиона.

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Займитесь выпечкой

Большинство детей очень любит помогать мамам на кухне. Так не лишайте их этой возможности. Готовя вместе, дети учатся быть усидчивыми, терпеливыми и следовать инструкциям. Разрешите им поэкспериментировать с декором или начинкой. Это поможет им осознать, что готовка — креативно и вкусно, а не наоборот.

Займитесь изготовлением игрушек

Если в вашем доме есть пара ненужных коробок, то сделайте из них костюм робота для своего сына. И для себя. Поиграйте вместе в героев из его любимых мультфильмов.

С девочками можно заняться шитьем кукол из небольших лоскутков ткани. Придумайте им историю, имена и постойте игрушечный дом из всего, что попадется под рукой.