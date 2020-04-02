Вместе веселее: семь полезных идей, чем занять ребёнка во время карантина

Откройте новые таланты
Карантин дает возможность лучше узнать своего ребенка, а также помочь ему развить скрытые таланты. Возможно, в нем прячется великий писатель, художник или музыкант. Стоит только подтолкнуть его к реализации. Сначала обсудите со своим чадом его желания, а после вместе займитесь новым делом. Совместное хобби сблизит вас еще больше.
Посадите цветы
Полезный и дешевый способ. К тому же, на дворе весна, а это самое благоприятное время заняться рассадой. Вместо цветов можно посадить зелень или овощи. Для этого понадобятся только горшочек, семена и мешочек с землей. Купить это можно при ближайшем выходе из дома в супермаркет.
Устройте семейные чтения
Совместно выберите увлекательную книгу и начнете ее читать. Делайте это по очереди или же по ролям, что намного интереснее. Сопровождать чтение можно кукольными представлениями, к которым вы заранее подготовитесь.
Играйте в настольные игры
Подобное времяпровождение поможет не только спастись от скуки, но и сплотит вас с близкими. Только важно выбрать игру, которая будет интересна и полезна всем членам семьи.
Устройте домашнюю олимпиаду
Проведите для ребенка умственную разминку. Она поможет не только не отстать по учебе, но и узнать много нового и полезного. Олимпиаду можно провести по любой дисциплине. А если карантин затянется, то есть возможность успеть провести ее по всем предметам. Но не забывайте и о достойной награде для чемпиона.
Займитесь выпечкой
Большинство детей очень любит помогать мамам на кухне. Так не лишайте их этой возможности. Готовя вместе, дети учатся быть усидчивыми, терпеливыми и следовать инструкциям. Разрешите им поэкспериментировать с декором или начинкой. Это поможет им осознать, что готовка — креативно и вкусно, а не наоборот.
Займитесь изготовлением игрушек
Если в вашем доме есть пара ненужных коробок, то сделайте из них костюм робота для своего сына. И для себя. Поиграйте вместе в героев из его любимых мультфильмов.
С девочками можно заняться шитьем кукол из небольших лоскутков ткани. Придумайте им историю, имена и постойте игрушечный дом из всего, что попадется под рукой.