13 декабря
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Жизнь

Вместо штрафа — подарок. Сотрудники ГИБДД будут поощрять законопослушных водителей

Госавтоинспекция Алтайского края проведет «Марафон вежливости», в течение которого будет поощрять законопослушных участников движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полиция. ГИБДД
Полиция. ГИБДД
Анна Зайкова, altapress.ru

В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции будут дарить подарки тем участникам движения, кто соблюдает правила проезда и перехода пешеходных переходов.

Законопослушным гражданам подарят билеты на баскетбольные и хоккейные матчи команд БК «Барнаул» и ХК «Динамо-Алтай», абонементы в плавательный бассейн «Обь» и спортивный комплекс «Первый», а также другие призы.

В акции сотрудникам ГИБДД будут помогать представители народной дружины «Барнаульская», волонтеры, юные инспекторы движения, представители общественности и СМИ.

«Марафон вежливости» направлен на снижение аварийности и повышение у участников движения правового сознания и культуры поведения в области безопасности дорожного движения, популяризации здорового образа жизни и занятия спортом", — сообщили в ведомстве.

Мероприятие проводят при поддержке Министерства спорта Алтайского края и фонда по реализации социальных проектов «Памяти Раффи Исраеляна».

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