В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции будут дарить подарки тем участникам движения, кто соблюдает правила проезда и перехода пешеходных переходов.
Законопослушным гражданам подарят билеты на баскетбольные и хоккейные матчи команд БК «Барнаул» и ХК «Динамо-Алтай», абонементы в плавательный бассейн «Обь» и спортивный комплекс «Первый», а также другие призы.
В акции сотрудникам ГИБДД будут помогать представители народной дружины «Барнаульская», волонтеры, юные инспекторы движения, представители общественности и СМИ.
«Марафон вежливости» направлен на снижение аварийности и повышение у участников движения правового сознания и культуры поведения в области безопасности дорожного движения, популяризации здорового образа жизни и занятия спортом", — сообщили в ведомстве.
Мероприятие проводят при поддержке Министерства спорта Алтайского края и фонда по реализации социальных проектов «Памяти Раффи Исраеляна».
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