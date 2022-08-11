11 августа
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Жизнь

Вместо «Смешариков» по утрам барнаульские школьники будут смотреть видеотрансляцию поднятия флага

В школах Барнаула в новом учебном году будет проходить церемония поднятия флага, сообщают в пресс-службе городской мэрии.

Флаг России.
Флаг России.
Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.

«Торжественные линейки будут проходить дважды в неделю. Церемония поднятия флага — каждый понедельник перед началом учебных занятий, а спуска — в последний учебный день недели после уроков, в субботу или в пятницу. В зависимости от графика расписания каждой отдельной школы», — рассказали в мэрии.

В дождь и холодную погоду школьников учеников хотят собирать в здании. Те, кто приходит во вторую смену и не сможет присутствовать на церемонии очно — будут смотреть видеотрансляцию дома.

Поднятием флага займутся знаменные группы — их сейчас формируют в каждой школе из числа детей, состоящих в военно-патриотических объединениях.

Напомним, в российских школах будут поднимать флаг под гимн каждую неделю. Нововведение начнет действовать с 1 сентября.

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