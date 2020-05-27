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Жизнь

Вместо упавшего на машину тополя в Барнауле посадят другие

На ул. Советской в Барнауле обещают восстановить деревья. Об этом сообщили в пресс-центре администрации города. Вместе с упавшим тополем ликвидировали еще три и взамен посадят пирамидальные тополя.

В Барнауле на машину рухнуло дерево.
В Барнауле на машину рухнуло дерево.
Barnaul22

В мэрии говорят, что еще при обследовании зеленых насаждений весной этого года администрация Октябрьского района установила, что данные тополя аварийные.

26 мая сильный ветер повалил один из тополей у дома № 13. Вечером этого же дня специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» снесли опасные деревья.

«В осенний период на данном участке планируется посадка 4 молодых пирамидальных тополей. В настоящий момент жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — отметили в мэрии.

Как сообщалось ранее, дерево упало на проезжую часть и попало на машину, в которой ехала семья.

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