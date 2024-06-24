Внезапная магнитная буря обрушилась на Землю 24 июня. Ждать ли новых ударов

В ночь на 24 июня планету накрыли магнитные колебания силой в 4 балла. Солнце накапливает энергию для дальнейших ударов, сообщает " МК-Новосибирск ".

Известно, что за прошедшие сутки на Солнце прогремело 9 вспышек..

Ночью 24 июня на Землю обрушились встряски силой в 4 балла. Днем же звезда ослабит хватку до 2 баллов.

Из-за ночных магнитных колебаний метеопаты могли столкнуться с бессонницей и головными болями, тревогой. Специалисты в дни магнитных бурь рекомендуют придерживаться здорового образа жизни и больше гулять на свежем воздухе.

Ранее стало известно, что по приметам, следующие 40 дней на Алтае будет жара.

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