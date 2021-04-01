Внезапно: в ближайшем будущем люди станут общаться с растениями

Общение людей и растений может стать реальностью. Связующим звеном станут смартфоны — над этим уже трудятся исследователи из Сингапура.

Уже разработаны сверхчувствительные неинвазивные электроды размером 3 мм, способные взаимодействовать с растениями. Чтобы закрепить их на растении, ученые разработали токопроводящий термогель, который сначала находится в жидкой форме, а затем затвердевает на любой поверхности растения. В сочетании с небольшим Wi-Fi-терминалом такие электроды можно подключить к мобильному телефону.

Все растения излучают слабые электрические сигналы, которые позволяют им чувствовать окружающую среду и реагировать на нее, пишет «Росбалт». А с электродами станет вполне реально людям общаться с ними. Не исключено, что дойдет до того, что человек сможет получать уведомление на смартфон от своего цветка.

Материал об исследовании публикует Le Temps.