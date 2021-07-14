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Жизнь
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Детей и взрослых просят соблюдать меры электробезопасности

В дни летних школьных каникул филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» напоминает всем детям и взрослым о необходимости соблюдения правил электробезопасности!

Образовательной программа «Доброе электричество» на Алтае.
Образовательной программа «Доброе электричество» на Алтае.
Фото: архив филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго»

Все знают, что электрическая энергия — источник жизни. И не все понимают, какую опасность представляет электрический ток. Его не нужно бояться, об опасности просто нужно знать, и понимать, как избежать несчастья. Например, каждый взрослый и каждый ребенок должны всегда помнить правила безопасного обращения с электричеством и правила поведения вблизи энергообъектов на улице. Речь идёт о подстанциях, КТП, воздушных и кабельных линиях электропередачи. Они находятся под огромным напряжением, и соприкосновение с ними может быть смертельно.

Запомните:

  • Электрический провод, лежащий на земле — источник смертельной опасности!

    Никогда не перешагивайте оборванный электрический провод! Он может быть под большим напряжением. Если вы увидели лежащий на земле или торчащий из-под земли провод, нужно отойти от него приставляя носок одной ноги к пятке другой не отрывая от земли (шаркающий шаг) не менее чем на 8 метров. Сообщите об этом взрослым.

  • Подстанция — не место для игр! Не играйте вблизи подстанций! Не прикасайтесь к ним руками, мячами и прочими предметами. Не выбирайте эти объекты местами для пряток.
  • Не проникайте на территорию подстанций! Не влезайте в трансформаторные будки. Здесь можно получить смертельный удар электрическим током.
  • Опора ЛЭП — не место для селфи! Опора находится под напряжением, а соприкосновение с электрическим проводом будет иметь печальные последствия.
  • Не снимайте сами с электрических проводов запутавшиеся предметы! Например: воздушного змея. Это могут сделать только энергетики. Позвоните по телефону, указанному на ближайшей опоре ЛЭП.
  • Рыбалка под ЛЭП запрещена! Не удите рыбу под проводами линий электропередачи. Вы можете задеть их удочкой, которая является проводником электрического тока и получить смертельный удар током. Не стоит разводить там же костры (пламя электропроводно).
  • Соблюдайте правила обращения с электроприборами в быту! Не прикасайтесь к ним мокрыми руками, не тяните провод из розетки за шнур. Не пользуйтесь неисправной техникой.

Дорогие взрослые!

  • Уберегите ребенка от несчастья! Если рядом с вашим домом или детской площадкой расположена опора ЛЭП или трансформаторная подстанция, обязательно покажите это место своим детям. Расскажите, что ни в коем случае нельзя играть рядом с энергообъектами и тем более, проникать внутрь и влезать на опору.
  • Не будьте равнодушными! Если вы обнаружили нарушение целостности ограждения подстанции, отсутствие замков, или вообще — открытую дверь не проходите мимо! Позвоните по телефону ближайшего РЭС, который написан на этом объекте или на «горячую линию» МРСК Сибири: 8 800 1000 380 (звонок бесплатный). Ваше участие может предотвратить трагедию и спасти чью-то жизнь.

Будьте здоровы и счастливы, берегите свою жизнь!

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