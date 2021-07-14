Детей и взрослых просят соблюдать меры электробезопасности

Все знают, что электрическая энергия — источник жизни. И не все понимают, какую опасность представляет электрический ток. Его не нужно бояться, об опасности просто нужно знать, и понимать, как избежать несчастья. Например, каждый взрослый и каждый ребенок должны всегда помнить правила безопасного обращения с электричеством и правила поведения вблизи энергообъектов на улице. Речь идёт о подстанциях, КТП, воздушных и кабельных линиях электропередачи. Они находятся под огромным напряжением, и соприкосновение с ними может быть смертельно.

Запомните:

Электрический провод , лежащий на земле — источник смертельной опасности! Никогда не перешагивайте оборванный электрический провод! Он может быть под большим напряжением. Если вы увидели лежащий на земле или торчащий из-под земли провод, нужно отойти от него приставляя носок одной ноги к пятке другой не отрывая от земли (шаркающий шаг) не менее чем на 8 метров. Сообщите об этом взрослым.

лежащий на земле — источник смертельной опасности! Подстанция — не место для игр! Не играйте вблизи подстанций! Не прикасайтесь к ним руками , мячами и прочими предметами. Не выбирайте эти объекты местами для пряток.

мячами и прочими предметами. Не выбирайте эти объекты местами для пряток. Не проникайте на территорию подстанций! Не влезайте в трансформаторные будки. Здесь можно получить смертельный удар электрическим током.

Опора ЛЭП — не место для селфи! Опора находится под напряжением , а соприкосновение с электрическим проводом будет иметь печальные последствия.

а соприкосновение с электрическим проводом будет иметь печальные последствия. Не снимайте сами с электрических проводов запутавшиеся предметы! Например: воздушного змея. Это могут сделать только энергетики. Позвоните по телефону , указанному на ближайшей опоре ЛЭП.

указанному на ближайшей опоре ЛЭП. Рыбалка под ЛЭП запрещена! Не удите рыбу под проводами линий электропередачи. Вы можете задеть их удочкой , которая является проводником электрического тока и получить смертельный удар током. Не стоит разводить там же костры ( пламя электропроводно).

которая является проводником электрического тока и получить смертельный удар током. Не стоит разводить там же костры пламя электропроводно). Соблюдайте правила обращения с электроприборами в быту! Не прикасайтесь к ним мокрыми руками , не тяните провод из розетки за шнур. Не пользуйтесь неисправной техникой.

Дорогие взрослые!

Уберегите ребенка от несчастья! Если рядом с вашим домом или детской площадкой расположена опора ЛЭП или трансформаторная подстанция , обязательно покажите это место своим детям. Расскажите , что ни в коем случае нельзя играть рядом с энергообъектами и тем более , проникать внутрь и влезать на опору.

обязательно покажите это место своим детям. Расскажите что ни в коем случае нельзя играть рядом с энергообъектами и тем более проникать внутрь и влезать на опору. Не будьте равнодушными! Если вы обнаружили нарушение целостности ограждения подстанции , отсутствие замков , или вообще — открытую дверь не проходите мимо! Позвоните по телефону ближайшего РЭС , который написан на этом объекте или на «горячую линию» МРСК Сибири: 8 800 1000 380 ( звонок бесплатный). Ваше участие может предотвратить трагедию и спасти чью-то жизнь.