Внимание — подлинники: в Сибири появились 100-рублевые купюры непривычного цвета

Первыми такие купюры обратили внимание новосибирцы.

По дизайну банкноты заметно отличаются от предыдущей версии, указывает bfm.ru. Преобладающие цвета новой банкноты — оливковый и оранжевый.

О купюре

О цвете новой банкноте говорилось еще в июне 2022 года в официальном сообщении Центробанка. Основное изображение лицевой стороны банкноты — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. Основное изображение оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому Cолдату.

Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета.

Между тем в Барнауле продают десятирублевую банкноту со времен СССР за 7 млн рублей. Автор объявления отмечает, что хочет продать купюру срочно. Возможно коллекционеры захотят взять раритетные деньги.

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