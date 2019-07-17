Внимание, внимание! Розыгрыш 1000 подарков от ТРЦ «Пионер»

С 15 июля по 27 сентября совершай покупки в ТРЦ «Пионер», регистрируй чеки и получи шанс выиграть приз!* Бытовая техника, продуктовые корзины, подарочные сертификаты в магазины — это и многое другое мы разыгрываем специально для наших любимых покупателей!

Чтобы вы точно знали, что выигрываете, давайте познакомимся с нашими магазинами и партнерами. Итак, в нашей масштабной акции участвуют:

Где можно попробовать вкусный кофе? Конечно, в кофейне Pioneer Coffee! Горячий или холодный, с сиропом и без, у нас есть выбор на любой вкус. Подарим вам бодрость и хорошее настроение. 1-й этаж.

Идти в ногу со временем поможет салон часов «Секунда». Часы самого разного дизайна из разных частей света для самых разных покупателей. Здесь вы можете найти прекрасный подарок для любимых и родных, ведь помимо часов в салоне есть множество интересных сувениров. 1-й этаж.

Салон Humidor Club выводит рынок табачных изделий на новый уровень. Только качественные продукты и аксессуары, широкий ассортимент подарочных товаров, чтобы сделать приятный презент премиум-класса. 1-й этаж.

Ювелирный салон «Золотой телец» подарит вам возможность приобрести качественные изделия из драгоценных металлов и натуральных камней с максимальной выгодой. Огромный ассортимент украшений не оставит равнодушным даже самого капризного покупателя, а отзывчивые консультанты помогут подобрать драгоценности индивидуально для каждого. 1-й этаж.

В гипермаркете DNS представлены современные образцы бытовой и цифровой техники. Осторожно, с таким огромным ассортиментом легко потеряться! Но наши консультанты готовы в любое время помочь вам с выбором, чтобы покупка доставила максимальное удовольствие. 2-й этаж.

Ювелирный салон «Помолвка. Свадьба» поможет вам подготовиться к самому важному и волнительному событию. Огромный ассортимент колец и других украшений на любой вкус и кошелек. Она точно скажет «да»! 2-й этаж.

Офф-прайс магазин Familia представляет вещи мировых брендов по доступной цене. Одежда, обувь, аксессуары премиум-качества удобно рассортированы по размерным рядам. Также в магазине действует система скидок, чтобы покупки были еще приятнее и выгоднее. 3-й этаж.

Магазин бытовой техники и электроники «Эльдорадо» — это место, где представлены новейшие технологии, которые сделают ваш дом функциональным и уютным. От больших плазменных телевизоров до самых необходимых деталей и проводов, здесь есть все для преображения интерьера. 3-й этаж.

Магазин «Классик» ждет за покупками мужчин, для которых важны качество и стиль. От официальных костюмов до более свободных повседневных вещей — здесь вы найдете образ по душе. Если вдруг огромный выбор заставит вас растеряться (что же все-таки купить), профессиональные консультанты с удовольствием помогут вам выбрать размер рубашки или цвет галстука. 3-й этаж.

Для самых модных и избирательных представляет огромный выбор салон одежды Segment. Вещи премиум-качества для мужчин и женщин сделают шопинг по-настоящему интересным. А чтобы начать готовиться к непредсказуемым сибирским холодам, в салоне для вас есть линейка верхней одежды. 3-й этаж.

Магазин детской одежды «Республика Kids» — это стиль и практичность для маленьких модников. Одежда для праздников или повседневные вещи — что бы вы ни выбрали, качество и удобство будут на первом месте. 3-й этаж.

«Мир удивительных товаров» — магазин, в котором вы точно найдете идеальный подарок. Игрушки, сувениры, товары для праздника и множество идей для лучшего презента. Здесь мы заботимся о том, чтобы вы дарили то, что точно понравится и запомнится, и заботимся о вашем времени. Чтобы не искать подарок по всему городу, можно просто зайти в «Мир удивительных товаров». 3-й этаж.

Chicago pizza — это божественная пицца, свежайшие роллы и суши. Здесь вы можете заказать вашу любимую пиццу с доставкой на дом или в офис или зайти в уютную пиццерию в ТРЦ «Пионер» на 4-м этаже! Готовим на совесть с 2010 года!

«Кинза и Мята» — шашлык-бар, из которого никто не уйдет голодным. Огромный выбор мясных блюд, холодных и горячих закусок, авторских напитков и многого другого — в меню бара. Можно не тратить время на поездки за город, долгие приготовления и сборы, ведь ваш идеальный шашлычный выходной ждет вас в центре города в «Кинзе и Мяте»! 4-й этаж.

Грузинская кухня — конечно, в «Хинкальной»! Вкусно, сытно, с восточным колоритом. Вы можете заказать любое торжество, гости точно отметят ваш выбор. Чтобы убедиться, что еда может быть настоящим искусством, добро пожаловать в «Хинкальную». 4-й этаж.

В кафе «Матрешка» мы со всей душой готовим любимые блюда русской кухни. Супчики, блинчики, салаты — как будто в гостях у бабушки в деревне! Натурально, вкусно и по-домашнему. 4-й этаж.

Вкусные и сытные бургеры — это про «Altai бургер», где любимое изобретение кухни делают с сибирским размахом. Здесь можно быстро пообедать и размеренно поужинать в компании друзей, насладившись вкусом алтайских продуктов высшей категории качества. 4-й этаж.

Кафе «Касуро» — уголок Японии в нашем ТРЦ. Всем посетителям мы предлагаем попробовать блюда японской кухни, приготовленные из свежайших продуктов в лучших традициях Страны восходящего солнца. Здесь вы не только попробуете традиционные блюда, но и откроете в себе настоящего гурмана. 4-й этаж.

Игровой центр Pioneer Park — это настоящий город развлечений, где каждый найдет занятие по душе. Здесь досуг для детей и взрослых: игровые автоматы, развлекательные площадки, игротеки и многое другое. Отдыхая и играя, вы зарабатываете билетики, которые потом можно обменять на приятные призы. 4-й этаж.

Большой экран, максимально реалистичный звук, вкусный попкорн и приятная компания — уже представили себе свой идеальный поход в кино? Его вам подарит кинотеатр Pioneer, проводник в мир зрелищ и развлечений. Новинки кинопроката, регулярные мероприятия, фотоотчеты, розыгрыши и призы — все для хорошего настроения! 4-й этаж.

Наши вкусные партнеры:

Good Stripеs — безалкогольные напитки для хорошего настроения. Спасают от жары и жажды , дарят сочный вкус и приносят пользу натуральных ингредиентов.

дарят сочный вкус и приносят пользу натуральных ингредиентов. Освежающий и бодрящий «АйЧай», польза черного и зеленого чая , фруктов и ягод в одной бутылочке.

фруктов и ягод в одной бутылочке. Вода «Алтайский источник» высшей категории качества подарит вам природную свежесть и придаст новых сил.

«Молочная Сказка» — Алтайский производитель молочных продуктов. Только натуральные и полезные продукты с любовью прямо на ваш стол.

Ну что, вы уже настроены на победу?! Тогда вперед! Покупайте с пользой, выигрывайте по-крупному!

Ждем вас!