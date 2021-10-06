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Жизнь

Внимание всем! Почему в Барнауле завыли сирены

Жители Барнаула утром 6 октября обратили внимание на вой сирен в разных частях города. Причина проста — это проверка готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.

Сирены. Громкоговоритель.
Сирены. Громкоговоритель.
CC0

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» состоялась в 10:40 по местному времени.

Также в рамках проверки систем оповещения произошло плановое замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 минуты).

«Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — уточняют в экстренном ведомстве.

В текущем году аналогичные проверки уже проходили 3 марта.

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