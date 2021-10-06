Внимание всем! Почему в Барнауле завыли сирены

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» состоялась в 10:40 по местному времени.
Также в рамках проверки систем оповещения произошло плановое замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 минуты).
«Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — уточняют в экстренном ведомстве.
В текущем году аналогичные проверки уже проходили 3 марта.