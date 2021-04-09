Внук-салоед украл у сибирской пенсионерки немаленький шмат

В Омской области полицейские задержали мужчину, который не смог устоять перед большим количеством сала, сообщает « Омск-информ ».

С заявлением о пропажи 10-килограммового шмата сала в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка.

Деликатес пропал из хозяйственной пристройки к дому в одном из сел Кормиловского района.

«Как оказалось, к краже причастен 38-летний внук пенсионерки. Видимо, является большим поклонником этого продукта», — отмечает издание.

Примечательно, что мужчину ранее судили за кражу. Сейчас по факту хищения сала проводят проверку.

Ранее в Барнауле мужчину заставили отрабатывать кражу двух пачек сала и дорогого шампанского.