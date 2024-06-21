На одном из форумов в даркнете появилась соответствующая запись от IntelBroker. По его словам, в июне он осуществил атаку на Apple и похитил исходный код некоторых корпоративных инструментов. Отмечается, что украденные внутренние данные вряд ли могут нанести вред пользователям гаджетов и сервисов компании.
Часть инструментов, к которым получил доступ хакер, позволяла сотрудникам работать с определенными корпоративными приложениями. Некоторые из них также использовались для работы с информацией и обслуживания клиентов. IntelBroker выставил архив похищенных данных на аукцион в даркнете.
По сообщению журналистов 9to5Mac, в данный момент организаторы площадки, на которой хакер планирует продать украденные данные, проверяют ценность похищенной информации.
Источник сообщил авторам медиа, что покупатели в даркнете доверяют IntelBroker, так как он имеет хорошую репутацию и никогда не предлагает для продажи поддельные или бесполезные данные. Имя IntelBroker связывают с хакерскими атаками на AMD, Zscaler, General Electric, AT&T, Home Depot, Barclays Bank и ряд правительственных учреждений США и Европы.
Журналисты 9to5Mac обратились за комментарием к Apple, но оперативного ответа пока не получили.
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