26 сентября
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Жизнь

Во что превратилась жизнь близких подозреваемого в убийстве студенток АлтГТУ

Виталий Манишин подозревается в серии убийств и изнасилованиях. Его прозвали "политеховский маньяк". Как сейчас живет его семья и с какими просьбами столкнулись соседи, передает amic.ru.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

На данный момент Манишин отказался уже от пяти адвокатов. Он не отвечает на письма родным, а по телефону с ним невозможно связаться. В его доме было уже три обыска, правоохранители переворачивали все "верх дном".

Жена Манишина - Татьяна Лопина рассказывает, что сейчас в их доме не бывает покоя. Дети боятся людей в масках, а сама она лишний раз не заходит в интернет, чтобы не читать подробностей.

Когда Виталия задерживали, полицейские провели обыск и забрали все вещи, даже телефон жены и компьютер сына. Отмечается, что личный телефон так и не отдали, так как он якобы проходит компьютерные исследования.

По словам Лопиной, в свидании им всегда отказывают. Также полицейские утверждали, что можно будет связаться по телефону, но такой возможности никто не предоставил.

Жена не верит, что Манишин по своей воле отказывается от адвокатов.

Кроме того, Татьяна рассказывает, что по их селу ездят полицейские и просят местных жителей дать показания против подозреваемого. Соседи отказываются и характеризуют Виталия как человека хорошего и порядочного.

Ранее мы рассказывали, что известно о знаменитом деле Политеховского маньяка — разбор altapress.ru.

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