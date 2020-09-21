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Жизнь

Во дворе барнаульской многоэтажки начинается война из-за «хламовников»

В гаражном кооперативе на ул. Малахова в Барнауле намечается война — владельцы гаражей надстроили чердаки, но один из собственников отказался. Теперь все остальные ему мстят, считает дочь мужчины, который не согласился заниматься самовольной стройкой.

Война в гаражах.
Война в гаражах.
https://vk.com/barneos22

Девушка рассказала, что соседи по гаражу придумали построить чердаки для хранения хлама, а ее отец не захотел в этом участвовать. Соседи якобы в ответ вывалили кучу строительного мусора прямо перед их гаражом.

«Причем, когда началась стройка, жители двора были против, так как самодельные незаконные сарайки представляют угрозу жителям двора. Когда в Барнауле в начале июня был ураган, постройки разлетелись, как домики трех поросят из сказки. Чердаки тогда отремонтировали. Еще один сосед повесил водосток, так что вся дождевая вода будет подмывать гараж моего папы и стекать далее в кооператив, находящийся под землей», — пишет девушка в группе Barnaul 22.

Война в гаражах.
Война в гаражах.
vk.com/barneos22

Она ищет свидетелей этой ситуации с мусором и просит совета, что делать. Комментаторы рекомендуют обратиться в компетентные органы «по поводу незаконного строительства» или вовсе пойти в суд,

«У вас есть правление кооператива, эти вопросы решаются общим собранием», — также советуют в комментариях.

Отметим, что надстройка, возведенная без получения соответствующего разрешения, с юридической точки зрения считается самовольной.

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