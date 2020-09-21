Во дворе барнаульской многоэтажки начинается война из-за «хламовников»

В гаражном кооперативе на ул. Малахова в Барнауле намечается война — владельцы гаражей надстроили чердаки, но один из собственников отказался. Теперь все остальные ему мстят, считает дочь мужчины, который не согласился заниматься самовольной стройкой.

Девушка рассказала, что соседи по гаражу придумали построить чердаки для хранения хлама, а ее отец не захотел в этом участвовать. Соседи якобы в ответ вывалили кучу строительного мусора прямо перед их гаражом.

«Причем, когда началась стройка, жители двора были против, так как самодельные незаконные сарайки представляют угрозу жителям двора. Когда в Барнауле в начале июня был ураган, постройки разлетелись, как домики трех поросят из сказки. Чердаки тогда отремонтировали. Еще один сосед повесил водосток, так что вся дождевая вода будет подмывать гараж моего папы и стекать далее в кооператив, находящийся под землей», — пишет девушка в группе Barnaul 22.

Война в гаражах. vk.com/barneos22

Она ищет свидетелей этой ситуации с мусором и просит совета, что делать. Комментаторы рекомендуют обратиться в компетентные органы «по поводу незаконного строительства» или вовсе пойти в суд,

«У вас есть правление кооператива, эти вопросы решаются общим собранием», — также советуют в комментариях.

Отметим, что надстройка, возведенная без получения соответствующего разрешения, с юридической точки зрения считается самовольной.