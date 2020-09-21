Во дворе барнаульской многоэтажки начинается война из-за «хламовников»

Девушка рассказала, что соседи по гаражу придумали построить чердаки для хранения хлама, а ее отец не захотел в этом участвовать. Соседи якобы в ответ вывалили кучу строительного мусора прямо перед их гаражом.
«Причем, когда началась стройка, жители двора были против, так как самодельные незаконные сарайки представляют угрозу жителям двора. Когда в Барнауле в начале июня был ураган, постройки разлетелись, как домики трех поросят из сказки. Чердаки тогда отремонтировали. Еще один сосед повесил водосток, так что вся дождевая вода будет подмывать гараж моего папы и стекать далее в кооператив, находящийся под землей», — пишет девушка в группе Barnaul 22.
Она ищет свидетелей этой ситуации с мусором и просит совета, что делать. Комментаторы рекомендуют обратиться в компетентные органы «по поводу незаконного строительства» или вовсе пойти в суд,
«У вас есть правление кооператива, эти вопросы решаются общим собранием», — также советуют в комментариях.
Отметим, что надстройка, возведенная без получения соответствующего разрешения, с юридической точки зрения считается самовольной.