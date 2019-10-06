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Жизнь

Во Дворце культуры Бийска прошел бал

5 октября в честь пятилетия студии исторического танца «Традиция» в Бийске состоялся осенний бал, сообщил сайт «Бийский округ».

"Ночной бал" в Барнауле. 8 июня 2019 год.
"Ночной бал" в Барнауле. 8 июня 2019 год.
Из архива редакции.

Бал прошел в зеркальном зале Дворца культуры в Бийске. Его посетили бийчане. а также гости из Барнаула, Новосибирска, Новокузнецка, Челябинска, Томска.

По словам Аллы Оськиной, руководителя творческого объединения «Традиция», на балу в стиле XIX века танцуют польку, мазурку, вальс, котильон, а также в программе есть бальные игры, фотозоны, игровая зона и фуршет.

Муниципальный духовой оркестр под руководством Антона Пыльникова исполнил полонез, сольно выступили студенты музыкального колледжа, вальс «Анастасия» исполнила Бэлла Бояринова, также прозвучала музыка детского ансамбля скрипачей «Ласточка».

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