Во Дворце культуры Бийска прошел бал

Бал прошел в зеркальном зале Дворца культуры в Бийске. Его посетили бийчане. а также гости из Барнаула, Новосибирска, Новокузнецка, Челябинска, Томска.

По словам Аллы Оськиной, руководителя творческого объединения «Традиция», на балу в стиле XIX века танцуют польку, мазурку, вальс, котильон, а также в программе есть бальные игры, фотозоны, игровая зона и фуршет.

Муниципальный духовой оркестр под руководством Антона Пыльникова исполнил полонез, сольно выступили студенты музыкального колледжа, вальс «Анастасия» исполнила Бэлла Бояринова, также прозвучала музыка детского ансамбля скрипачей «Ласточка».