Во имя безопасности и стабильной экономики: как и для чего в Алтайском крае изменили правила самоизоляции

Власти Алтайского края в условиях пандемии коронавируса делают шаги в сторону нахождения оптимального баланса в вопросе безопасности и сохранения стабильности региональной экономики.

Также глава региона обратился к жителям края, подчеркнув, что в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом, главной задачей остается выполнение всех предписанных мероприятий по противодействию и борьбе с инфекцией.

В этой связи на Алтае отменена весенняя охота, приостановлено оказание плановой медицинской помощи, введены ограничения в работе стоматологических клиник и деятельности учреждений и организаций, оказывающих услуги и предусматривающих очное присутствие граждан.

Продолжить работу в условиях пандемии могут:

непрерывно действующие организации;

медицинские и аптечные организации;

организации , выполняющие неотложные работы;

выполняющие неотложные работы; банки , страховые компании; нотариальные конторы;

страховые компании; нотариальные конторы; организации , оказывающие ритуальные услуги.

Однако кроме этого, чтобы обеспечить стабильность региональной экономики, краевое правительство утвердило перечень сфер и видов деятельности, которые должны продолжить свою работу.

Алтайский край в условиях пандемии коронавируса. Анна Зайкова

По словам Виктора Томенко, список отраслей в данном случае весьма широк:

производство текстильных изделий , одежды , изделий из кожи;

одежды изделий из кожи; производство химических продуктов , резиновых и пластмассовых изделий;

резиновых и пластмассовых изделий; производство металлических изделий , электрического оборудования и аппаратуры , машин и оборудования;

электрического оборудования и аппаратуры машин и оборудования; производство автотранспортных средств;

мебели;

бумаги и картона;

лесоводство и лесозаготовки;

производство изделий из дерева;

производство удобрений;

автотранспортные услуги по перевозке грузов , пассажирские перевозки , такси; ветеринарное обслуживание;

пассажирские перевозки такси; ветеринарное обслуживание; проектирование , строительство , реконструкция и ремонт жилых и нежилых зданий и сооружений , объектов инженерной инфраструктуры;

строительство реконструкция и ремонт жилых и нежилых зданий и сооружений объектов инженерной инфраструктуры; производство строительных материалов;

функционирование систем жизнеобеспечения;

дорожная деятельность;

деятельность в сфере информационных технологий;

ремонт обуви;

пошив одежды;

ремонт бытовой техники;

услуги химчисток и прачечных;

услуги автомобильного сервиса;

охранная деятельность и многое другое.

Кроме того, глава региона подчеркнул: «Совместно с правительством Российской Федерации мы ведем работу над пакетом мер экономической поддержки тех видов бизнеса, которые очевидно пострадают от пандемии».

Алтайский край в условиях пандемии коронавируса. Анна Зайкова Алтайский край в условиях пандемии коронавируса. Анна Зайкова

В целях минимизации распространения инфекции губернатор дал поручение на регулярной основе организовать дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах, в общественном транспорте, а также дезинфекцию зданий железнодорожных вокзалов, автовокзалов и остановок.

Помимо этого, ввиду того, что 80% всех случаев заражения новой коронавирусной инфекцией регистрируется в Москве, в Алтайском крае была введена 14-дневная изоляцию для всех прибывающих в барнаульский аэропорт из столицы РФ.

Губернатор уточнил, что в этом случае жители Алтайского края будут проходить самоизоляцию в домашних условиях. А вот жители других регионов, прибывающие в Барнаул, будут изолированы в специально отведенных местах.

Также Виктор Томенко особо акцентировал внимание на том, для кого является обязательным режим самоизоляции. Это те, кто имеет хронические заболевания. Лица старше 65 лет также должны себя поберечь.

В 62-х наиболее крупных населенных пунктах края, где действуют ограничения и режим самоизоляции гражданам разрешается пройти или проехать, чтобы помочь своим родственникам или вернуться от них. Также допускается проехать к себе на дачу, в загородный дом и тому подобное.

Что касается периода действия режима ограничений, то по словам главы региона, пока что он является бессрочным.