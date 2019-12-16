Во имя защиты зеленых «легких»: новая техника для тушения лесных пожаров поступила на Алтай

Алтайский край успешно выполняет поставленные задачи в рамках реализации национального проекта «Экология», заявил вице-премьер регионального правительства Александр Лукьянов в ходе заседания Координационного совета по вопросам охраны окружающей среды и природопользования.

Мероприятие состоялось 13 декабря. Заседанию предшествовало вручение профильным краевым предприятиям лесопожарной техники, приобретенной в рамках реализации проекта «Сохранение лесов», являющего составной частью нацпроекта «Экология».

Так, 12 малых лесопатрульных комплексов на базе УАЗ будут направлены в филиалы подведомственной организации «Алтайлес», которые обеспечивают тушение лесных пожаров в крае.

Еще 12 автомобилей УАЗ «Хантер» поедут в лесничества Алтайского края, которые осуществляют патрулирование лесных массивов с целью контроля сохранности лесов от рук «черных лесорубов».

Среди лесничеств, куда будут отправлены внедорожники — Бийское, Горно-Колыванское, Тягунское, Фрунзенское, Шипуновское, Чарышское, Степно-Михаиловское, Павловское, Волчихинское, Озеро-Кузнецовское, Ларичихинское, Залесовское.

Еще два УАЗа «Патриот» останутся в управлении лесами для ведомственных нужд.

Новая техника для тушения лесных пожаров поступила на Алтай. Пресс-служба Правительства Алтайского края.

Всего же в текущем году в филиалы подведомственных министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края учреждений отправлено более 50 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и более 700 единиц различного оборудования, полученного в рамках национального проекта.

Наиболее мощным и дорогостоящим приобретением стал гусеничный промышленный бульдозер, который минувшей осенью был запушен в работу и занимался подготовкой почвы под посадку лесных культур в Тогульском филиале краевого автономного учреждения «Алтайлес». Стоимость этой техники — 8,8 млн рублей.

Директор краевого автономного учреждения «Алтайлес» Виталий Кеслер, комментируя выделение за счет государства современной техники для пожаротушения, подчеркнул, что это очень серьезное подспорье в плане защиты лесов, их охраны и воспроизводства.

«Радует, что вся эта техника разъедется по краю — в районы, где она просто необходима. Уверен, что в плане реализации национального проекта „Экология“ надо продолжать в том же духе», — подчеркнул он.

Руководитель КАУ акцентировал внимание на том, что благодаря спецтехнике существенно — в четыре-пять раз — уменьшается себестоимость тушения пожара.

По словам Виталия Кеслера, КАУ «Алтайлес» на данный момент удалось обновить парк техники примерно на 60%, но впереди еще многое предстоит сделать.

Новая техника для тушения лесных пожаров поступила на Алтай. Пресс-служба Правительства Алтайского края.

В рамках заседания Координационного совета при краевом правительстве по вопросам охраны окружающей среды и природопользования также было отмечено, что в текущем году федеральный центр выделил региону по нацпроекту почти 108 млн рублей.

Из них 36,6 млн рублей пошли на проведение лесовосстановительных мероприятий и более 70 млн рублей направлено на приобретение техники и оборудования.

Вице-премьер правительства Алтайского края Александр Лукьянов отметил, что Алтайский край успешно выполняет все обязательства и намеченные планы в рамках реализации национального проекта «Экология».

«Все запланированные мероприятия по восстановлению лесов мы выполнили в этом году в полном объеме. Также в Алтайском крае обеспечен необходимый запас семян, полностью освоены средства по закупке техники и оборудования», — сказал заместитель председателя регионального правительства.

По его словам, до 2022 года на запланированные проектом мероприятия Алтайский край получит из федерального бюджета еще более 252 млн рублей.