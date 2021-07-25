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Жизнь

Во льдах Тибета обнаружили 29 неизвестных человечеству вирусов

Во льдах Тибета обнаружили неизвестные вирусы, которым более 15 тыс лет. Специалисты уверены, что паниковать из-за появления новых болезней пока что рано, пишет «360».

Контроль в лаборатории.
Контроль в лаборатории.
Анна Зайкова.

Ледник формировался несколько тысячелетий послойно и вобрал в себя воздух и частицы, которые в нем находились. Ученые разбирали эти слои и на основе их изучали, как менялся климат, какими были вирусы, бактерии и воздух.

Выяснилось, что во льду находятся генетические коды 33 возбудителей. Ученым удалось идентифицировать четыре вируса, а остальные не были известны науке. Примерно половина оказалась все еще живой.

Ученые предположили, что найденные вирусы могут поражать клетки в экстремально холодных условиях. Исследователи создали особый метод обеззараживания возбудителей, чтобы изучить их генетические цепочки. Они также решили, что такие вирусы можно найти на Марсе и Луне.

Лаборатория
Лаборатория
СС0

Идентифицированные четыре вируса входят в семейство, которое поражает бактерии, а остальные произошли от растений. Это значит, что для животных и людей нет опасности.

Руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского» Александр Бутенко объяснил, что лед и мерзлота способствуют сохранению патогенных агентов.

Любое появление новых вирусов может теперь вызвать обеспокоенность у человека. Однако паниковать из-за новых болезней пока что рано. Бутенко уверен, что для этого нужно узнать, к какому порядку, семейству, подсемейству и роду относится вирус. И только когда это удастся определить, можно говорить о его потенциальной опасности.

Он отметил, что сейчас выделяется много эболоподобных вирусов, в том числе и от летучих мышей. Сейчас также выделяют многие коронавирусы и определяют их родство с бета-коронавирусом, к которому относятся уханьский, бразильский, британский и индийский штаммы.

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