Во Вьетнаме покажут ролик про барнаульскую арматуру

Сюжет будет рассказывать о компании, которая поставляет оборудование на предприятия энергетики Вьетнама. Журналисты взяли интервью у ведущих специалистов завода и сняли этапы производства арматуры.
Материал войдет в серию сюжетов об Алтае, которые покажут по первому государственному каналу Вьетнама. Так жителей познакомят с Алтайским крае.
Отмечается, что Барнаульский котельный завод с 2016 года регулярно поставляет арматуру одной из крупнейших электростанций Вьетнама — ТЭС «Фалай». Руководство станции изделиями довольно.