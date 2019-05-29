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Жизнь

Во Вьетнаме покажут ролик про барнаульскую арматуру

Вьетнамское государственное телевидение покажет для жителей государства видео Барнаульском котельном заводе. Съемочная группа приехала в краевую столицу, и уже подготовила материал с предприятия, сообщает сайт города.

Съемочная группа из Вьетнама на Барнаульском котельном заводе.
Съемочная группа из Вьетнама на Барнаульском котельном заводе.
barnaul.org

Сюжет будет рассказывать о компании, которая поставляет оборудование на предприятия энергетики Вьетнама. Журналисты взяли интервью у ведущих специалистов завода и сняли этапы производства арматуры.

Материал войдет в серию сюжетов об Алтае, которые покажут по первому государственному каналу Вьетнама. Так жителей познакомят с Алтайским крае.

Отмечается, что Барнаульский котельный завод с 2016 года регулярно поставляет арматуру одной из крупнейших электростанций Вьетнама — ТЭС «Фалай». Руководство станции изделиями довольно.

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